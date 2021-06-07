Artvin’de korkutan orman yangını

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Artvin’in Ardanuç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen arazözlerin yoğun uğraşı sonrası yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepedüzü köyünde, Aholar mevkide bulunan ormanlık alanda öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın alanına itfaiye ekipleri ulaşamayınca, arazözler ile yangına müdahale edildi. Vatandaşların da yardımıyla yangın büyümeden kontrol altına alındı. Çam ve ladin ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yaklaşık 1 dönüm alanın yandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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