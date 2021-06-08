Köye inen aç ayı korku ve paniğe neden oldu

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Artvin’in Ardanuç ilçesinde aç kalan ayılar köye indi. Evlerinin bahçesinde ayıyla karşılaşan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Artvin’in Ardanuç ilçesi Aşağıırmaklar köyüne ayı musallat oldu. Aç kalan ayı köye inerek yiyecek aramaya başladı. Gündüz saatlerinde köylünün bahçesine giren, ayı korku ve paniğe neden oldu. Ayıyı karşısında gören vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı. Bağırarak ve gürültü çıkartarak ayıyı uzaklaştırmaya çalışan vatandaşlar o anları cep telefonu ile kaydetti.

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