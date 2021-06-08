Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı, ekonomiye 2 milyar lira katkı sağlayacak

Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin´deki Çoruh Nehri üzerinde yapımında sona gelinen Yusufeli Barajı ile ilgili, "En geç 2023´ün başıyla beraber artık barajımızda enerji üretmeye başlayacağız. En az bir Antalya kentini aydınlatacak kadar enerji ortaya çıkacak ve Türkiye ekonomisine 2 milyar lira katkı sağlayacak" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Artvin´e gelerek, Türkiye´nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3´üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı´nda sona gelinen çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı. 8 yıl süren çalışma ile 4 milyon metreküp beton dökülen baraj gövdesinde, son düzenlemeler yapılan proje hakkında bilgi veren Bakan Pakdemirli, 2023´ün başında barajda enerji üretimine başlanacağını duyurdu. Pakdemirli, "Yusufeli Barajı, tüm dünyanın takip ettiği mega bir proje. 275 metre yüksekliği ile Türkiye´nin en yükseği. Gövde betonlamasını bitirdik. Şimdi geri köy yolları, bunların replasmanı; yolların, tünellerin, viyadüklerin bitmesi aynı zamanda vatandaşlarımızın taşınması kalıyor. Aralık sonu itibarıyla barajda su tutmayı hedefliyoruz. Bunun manası, 2 milyar metreküplük bir baraj. En az 1-1,5 sene bunun dolmasını bekleyeceğiz ama en geç 2023´e varmadan veya 2023´ün başıyla beraber artık barajımızda enerji üretmeye başlayacağız. En az bir Antalya kentini aydınlatacak kadar enerji ortaya çıkacak ve Türkiye ekonomisine 2 milyar lira katkı sağlayacak" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Artvin Nusret DURUR
2021-06-08 15:40:34
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