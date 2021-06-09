Artvin’de kartpostallık gökkuşağı manzarası

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Artvin’de sağanak yağmurun ardından güneş açmasıyla oluşan kartpostallık gökkuşağı manzarası izleyenleri kendine hayran bıraktı.



Artvin’de sağanak yağmurun ardından oluşan gökkuşağı kent sakinlerine muhteşem manzara sundu. Atatürk heykeli ile Çoruh Nehri Vadisi arasında doğup batan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı. Gökkuşağının renk cümbüşü ve bulutlarla bütünleşen haliyle kartpostallık görüntüleri aratmadı

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