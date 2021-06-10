Artvin’den fare ile kedinin güldüren görüntüsü Farenin fendi kediyi yendi

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Artvin’de sokak ortasında bir fare kediye kafa tuttu, insanlardan ve kediden korkmayan fare görenleri şaşkına çevirdi.

Artvin’de sokak ortasında insanlardan korkmayan fare, kendisini fark ederek üzerine yürüyen kediye karşılık verdi. Neye uğradığını şaşıran kedi, fareden kaçarken o anlar ise yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonu tarafından kaydedildi.

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