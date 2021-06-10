Artvin’den fare ile kedinin güldüren görüntüsü Farenin fendi kediyi yendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin’den fare ile kedinin güldüren görüntüsü Farenin fendi kediyi yendi

İHA

Artvin’den fare ile kedinin güldüren görüntüsü Farenin fendi kediyi yendi

Artvin’de sokak ortasında bir fare kediye kafa tuttu, insanlardan ve kediden korkmayan fare görenleri şaşkına çevirdi.
Artvin’de sokak ortasında insanlardan korkmayan fare, kendisini fark ederek üzerine yürüyen kediye karşılık verdi. Neye uğradığını şaşıran kedi, fareden kaçarken o anlar ise yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonu tarafından kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artvin’de kartpostallık gökkuşağı manzarası
YEREL HABERLER Artvin’de kartpostallık gökkuşağı manzarası
Bakan Pakdemirli: “Yusufeli Barajı’nda bu yılın Aralık ayı sonu itibariyle su tutmaya, 2023 yılı başında da enerji üretmeye başlayacağız” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Tüm dünyanın takip ettiği projede gövde betonlamasını bitirdik” “Türk ekonomisine senede 2 milyar TL’lik bir katkısı olacak”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: “Yusufeli Barajı’nda bu yılın ...
Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı, ekonomiye 2 milyar lira katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı, ekonomiye 2 milyar ...
Köye inen aç ayı korku ve paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Köye inen aç ayı korku ve paniğe neden oldu