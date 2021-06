Artvin'de hayvan severler sokak hayvanlarının sesi oldu

Hayvan hakları savunucuları, Artvin Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi önünde toplanarak, belediyelerinin sokak hayvanlarına yönelik politikalarını eleştirdi.

Hayvan severler, Artvin ve ülkemizde yaşanan hayvan hakları ihlalleri aynı zamanda artan hayvana şiddetine karşı bir araya gelerek tepkilerinin dile getirdi. Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) öncülüğünde toplanan hayvan severler, sokak hayvanlarına uygulanan politikalar eleştirdi. Yapılan ortak basın açıklamasını hayvan hakları savunucusu Nesrin Yazıcı okudu. Yazıcı, yaptığı açıklamada "Bugün burada toplanmamızın amacı sokaklarımızda yaşamaya çalışan hayvanların sorunlarını dile getirmek olsa da tüm hayvanlara uygulanan kıyım politikaları diğer çevre ve insan sorunlarından bağımsız değildir. Her ikisinde de insanı dünyanın merkezine koyan, birini diğerinden üstün gören, insanın konforu için her şeyin sömürüleceği, yok edilebileceği anlayışının ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bizler HAYDİKO olarak ilimizde yaşanan bu sorunların çözümü için yıllardır hem sahada emek veren hem de sorumluluğu olan kurumların sorumluluklarını yerine getirmesi için bürokratik kanalları zorlayan insanlarız. Her canlının yaşam hakkı vardır ve yaşam hakkı kutsaldır diyerek bir taraftan biz insanların doğa ile yabancılaşmasının, bir taraftan doğada birlikte yaşadığımız canlılara yapılan eziyetin önüne geçmek, birlikte barış içinde bir yaşam kurmak ve hayvanların sağlıklı koşullarda yaşaması için mücadele etmek üzere yola çıktık. Yıllarca dar bir kadro ile hem Yaşamköy hem Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, hem sokaktaki hem de çoğunlukla belediyelerce ıssız dağlara, yollara, yaylalara ölüme atılan dostlarımız için çabaladık. Sokak hayvanları sorununa ilerici bir bakış açısı ile çabalayan maalesef yoktur. En çok duyduğumuz cümle bütçe yok! Alışılagelmiş yöntemlerle hayvanlar yok edilmektedir. Ya yollara, dağlara, yaylalara ölüme atılmakta ya da barınaklarda kaderlerine terkedilmektedir. Bunun çözüm olmadığını, bir bilinç değişikliğine ihtiyacımız olduğunu her mecrada ifade ettik. Bakımevindeki koşulların eksikliğini dile getirmek de bir STK’nın tabii görevidir. Sorunları dile getirdiğimiz için yasa konusunda direttiğimiz için yıllardır yaşatmak için ciddi emek verdiğimiz hayvanlarla cezalandırılmayı kabul etmiyoruz. Belediyeler sorumluluk ve bütçeden kaçmaya çalıştıkça bu sorun çözülmeyecek, her gün binlercesi doğacak ve acı çekerek öleceklerdir. Yıllardır yapılmayan kısırlaştırmaların hesabı sorulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından hayvan severler bakım evini gezerek dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.