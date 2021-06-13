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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 bin metrede afetlerden korunmak için kurban kestiler

İHA

2 bin metrede afetlerden korunmak için kurban kestiler

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler Köyü'nün afetlerden korunması için 4 büyükbaş hayvan kurban kesilerek 15 kazanda pişirildi. Elde edilen 1 ton et, hazırlanan kavurma ve pilav eşliğinde köylülere ikram edildi.
İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yüncüler köyünün 300 haneli, 2 bin rakımlı Ada yaylasında, köy sakinleri yangın, sel ve benzeri afetlerden korunması için her yıl bir araya gelerek kurban kesiyor.
Kaçkar Dağlarını eteklerinde bulunan yaylada köy sakinleri yine bir araya gelerek adaklarını yerine getirdiler. 4 adet büyükbaş hayvan kurban eden köy sakinleri, kurulan 15 kazanda pişirdikleri 1 ton eti, kavurma ve pilav eşliğinde davetlilere ve köy haklına ikram etti. İkramın ardından önümüzdeki yıl kazasız belasız geçmesi için dualar edildi.
Vali Yılmaz Doruk'un da katıldığı etkinlikle ile ilgili açıklamalarda bulunan köy muhtarı Mustafa Penek, “Köyümüzde uzun yıllardan beri başlangıç tarihini bilmediğimiz bir geleneği sürdürüyoruz. Ülkemizin, memleketimizin, İslam aleminin ve köyümüzün kazadan beladan korunması için her sene bu mevsimde kurban kesiyoruz. Aynı zamanda yağmur durası birlikte yapıyoruz. Köy sakinlerinin katkısıyla yapılan bir gelenektir. Bu yıl dört büyükbaş hayvan kestik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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