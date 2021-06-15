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Karadenizli orman işçilerinin zorlu arazideki mücadelesi cep telefonu ile görüntülendi

İHA

Karadenizli orman işçilerinin zorlu arazideki mücadelesi cep telefonu ile görüntülendi

Karadenizli orman işçileri oldukça zor olan mesleklerinin yanı sıra bir de sarp araziyle mücadele ediyorlar. Ormanlardaki yıkılmış ağaçları temizleyen işçiler, tonluk dev ağaç gövdelerini metrelerce mesafede bulunan yamaçtan vinç yardımıyla ilginç yöntemlerle yukarı çekiyor.
Artvin’in Hopa ilçesinde orman istihsalı yapan işçiler, Sultan Selim Dağında yıkılmış ağaçları vinç yardımıyla temizliyor. Arazinin sarp ve engebeli olması işçilerin zorlu mesleklerine zorluk katıyor. Devrilmiş tonluk ağaçlar, vinç yardımıyla metrelerce yüksekten çekilirken, vinçin zorlandığı anlar ilginç görüntülerin yaşanmasına sebep oldu. İşçilerden Cevat Gümüşkaya’nın kullandığı vinç, yaklaşık 5 tonluk ağacı 220 metreden çekerken zorlanınca aracın iki tekeri tamamen havaya kalktı. O anlar ise bölgede bulunanlar tarafından cep telefonuna kayıt altına alındı. Görüntüler sosyal medya atılınca büyük ilgi gördü.

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