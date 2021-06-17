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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma Artvin’de kubar esrar yakaladı

İHA

Jandarma Artvin’de kubar esrar yakaladı

Artvin’in Ardanuç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan şişe ve aparatlar ile 59 gram kubar esrar ele geçirdi.
Artvin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Ardanuç İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında alınan istihbarata dair yapılan arama sonucunda Ardanuç ilçesi Harmanlı köyünde ikamet eden G.B. (27) ve S.B. (31)'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 4 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan şişe ve aparatlar ile 59 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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