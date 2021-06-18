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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arıcılık yaparak kızlarını okutuyor

İHA

Arıcılık yaparak kızlarını okutuyor

Artvin'in Şavşat ilçesi Cevizli köyünde ikamet eden üç çocuk annesi Fadime Temiz, arıcılık yaparak kızlarını okutuyor.
2015 yılında devlet desteği ile almış olduğu 20 kovan arı ile arıcılığa başlayan 46 yaşındaki Fadime Temiz, üç yıl arıcılık yaptıktan sonra ana arı üretimine yöneldi. Her yıl ana arı üretimini artıran Temiz’in bu sene hedefi 2 bin ana arı üretmek. Arıcılık yaparak kızlarını okutan Fadime Temiz, “Bu işi severek yapıyorum, çok mutluyum. Çok haz alıyorum. Bütün bayanlara yapmalarını tavsiye ederim. Benim için arıcılık zevk, çok sevdiğim için benim için bir zorluğu yok. Bu sene hedefim 2 bin 500 ana arı idi ama bu yıl iklimler iyi gitmedi, o yüzden şu an net bir rakam veremiyorum. Ana arı üretimi iklimle alakalı, iklim iyi olursa daha verimli ana arı üretimi gerçekleştiriyorum. Arıcılığa başladığım için kendimi şanslı hissediyorum. Ayrıca arıcılık sayesinde üç kızımı okutuyorum. İki kızım üniversite okuyor, birisi lisede okuyor. Ben arıcılıktan sağladığım kaynakla okutuyorum” dedi.

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