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Turizmin kalbi Karagöl'de atıyor Havadan bakıldığında kalbe benzeyen şekliyle aşıkların sembolü haline gelen Artvin'in Şavşat ilçesindeki Karagöl pandemi sonrası hareketli günler yaşıyor

İHA

Turizmin kalbi Karagöl'de atıyor Havadan bakıldığında kalbe benzeyen şekliyle aşıkların sembolü haline gelen Artvin'in Şavşat ilçesindeki Karagöl pandemi sonrası hareketli günler yaşıyor

Artvin’in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl Tabiat Parkı, havadan bakıldığında kalp şeklini andıran görüntüsüyle aşıkların sembolü haline gelirken, pandemi sonrası hareketli günler yaşıyor.
İtalya'nın Milano kentinde, 2123 Haziran'da gerçekleştirilen Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda "sakin şehir" unvanı alan Artvin’in Şavşat ilçe, doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl Tabiat Parkı, normalleşme sürecinde yeniden ziyarete açıldı. Şavşat'a 25 kilometre uzaklıkta ve Sahara Milli Park içerisinde yer alan Karagöl, doğal güzelliği ile her mevsim ilgi görüyor. Ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görüntüsü ile dikkat çeken Karagöl, görenleri adeta büyülüyor. Günübirlik gezilerin yanı sıra çevresindeki ormanlık alanlarda kamp yapma imkanı da bulunan Karagöl, temiz havası ve doğasıyla ziyaretçilerini mutlu ederken, fotoğraf tutkunlarına da eşsiz manzaralar sunuyor. Gölün etrafında yaya olarak gezinti yapan doğa severler açık havada piknik yaparak doğanın tadını çıkartıyor.
Karagöl ayrıca havadan bakıldığında kalbe benzeyen görüntüsü ile de aşıkların uğrak yeri. Evlilik teklifi organizasyonlarının yanı sıra bir çok gelin damat fotoğraf çekimlerine ev sahipliği yapan Karagöl özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor.

“Garanti veriyorum insanın ömrünü 10 yıl gençleştirir”
İzmir’den Karagöl’ü görmeye gelen Kadir Yılmaz, “Burası doğa harikası herkese tavsiye ediyorum. Garanti veriyorum insan burada 10 yaş gençleşir” derken, Fatih Gülçino ise “Her fırsatta bu güzellikleri görmek için buralara geliyoruz. Şavşat Karagöl’ü havadan görünüşü kalp şeklinde. Bu nedenle aşıkların buluştuğu bir birbirini seven insanların bir araya geldiği yer. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
İstanbul’dan gelen Rana Yılmaz ise “Bu güzel doğayı görmeye geldik, aynı zamanda piknik yapmak için geldik. Göl var kenarında ormanlar var, mangalımızı yapıyoruz eğleniyoruz bu şekilde” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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