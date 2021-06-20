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3 çocuk annesi "Her yaşta öğrenilecek çok şey var" dedi, 47 yaşında üniversiteyi birincilikle bitirdi

İHA

Artvin'de üç çocuk annesi Fatma Aksak, 47 yaşında üniversiteden mezun oldu. "Her yaşta öğrenilecek çok şey var" diyen Aksakal, üniversiteyi bölüm birincisi olarak tamamladı.

3 çocuk annesi "Her yaşta öğrenilecek çok şey var" dedi, 47 yaşında üniversiteyi birincilikle bitirdi

Artvin’de üç çocuk annesi Fatma Aksak, 47 yaşında üniversiteden mezun oldu. "Her yaşta öğrenilecek çok şey var" diyen Aksakal, üniversiteyi bölüm birincisi olarak tamamladı.
Artvin’in merkezde yaşayan 47 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Aksakal, 2 çocuğu üniversiteden mezun olduktan sonra kendisi Yüksek Öğretim Sınavlarına hazırlanarak 45 yaşında Artvin Çoruh Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü'ne yerleşti. Pandemi sürecinden dolayı yarım dönem yüz yüze eğitime katılan Aksakal, uzaktan eğitimde de derslerini başarılı bir şekilde takip ederek 47 yaşında bölümünü birincilikle bitirdi.
Artvin Çoruh Üniversitesinde düzenlenen mezuniyet törenine katılan Fatma Aksakal "3 çocuk annesiyim. Çocuklarımın 2’si üniversiteyi bitirdikten sonra bende üniversiteli oldum. Okumak güzel bir şey herkese tavsiye ediyorum hele ki genç arkadaşlarla aynı ortamda bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Gençlere ellerindeki imkanları kullanmalarını tavsiye ediyorum. Her yaşta öğrenecek bir şey mutlaka vardır“ dedi.
Fatma Aksakal’ın eşi Turan Aksakal, eşinin 2 çocuğunu üniversiteden mezun ettikten sonra 3. çocuğunun ilkokula ve Fatma Aksakal’ında üniversite hayatına başladığını belirterek Fatma Aksakal’ın üniversiteden dereceyle mezun olduğundan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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