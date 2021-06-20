Çoruh´un kıyısında oturanlardan `köprü kalsın´ talebi



Nusret DURUR/YUSUFELİ(Artvin), (DHA) ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı İspandık Mahallesi´nde, 6 yıl önce baraj projesi kapsamında kurulan köprünün kaldırılacağı iddialarına bölge halkı tepki gösterdi. Köprü sayesinde Çoruh Vadisi´nin karşısına geçtiklerini belirten halk, yeni yerleşim yerindeki evlerine taşınana kadar köprünün kaldırılmamasını istedi.

Çoruh Vadisi´nin kıyısında yer alan İspandık Mahallesi´nde ulaşımlarını teleferikle sağlayan 7 hane halkı için 6 yıl önce Yusufeli Barajı projesinde yüklenici firma tarafından bölgeye yaklaşık 50 metre uzunluğunda köprü yapıldı. Köprüye kavuşan mahalleli, yıllarca ulaşım için kullandıkları teleferik sistemini kaldırdı. Köprüyü yapan yüklenici firmanın, bölgede işi bittiği için köprüyü kaldırma kararı aldığı iddia edildi. Yeni yerleşim yeri henüz bitmediği için evlerine taşınamayan mahalle halkı bu duruma tepki gösterdi. Ulaşımın sağlandığı tek köprünün kaldırılmamasını isteyen halk, baraj suları altında kalacak Yusufeli´nin taşınacağı yeni yerleşim yerindeki evlerine taşınana kadar köprünün kalmasını istedi.

Mahalleli Süleyman Aktaş, "50 senedir bu mahallede oturuyoruz, yüklenici firma zamanında yolumuzu yaptı ama şimdi de kaldırmak istiyor. Yeni evlerimiz ve ahırlarımız yapılana kadar, teslim edilene kadar bu köprünün kaldırılmamasını istiyoruz" dedi.

`KÖPRÜ OLMAZSA NASIL ULAŞIMI SAĞLAYACAĞIZ?´

30 senedir İspandık Mahallesi´nde oturduğunu söyleyen Nevzat Koç, "Şimdi de `bu köprüyü kaldıracağız´ dediler. Yeni yerleşim yerinde bizlere ev çıktı ama henüz tamamlanmadı, evler teslim edilmedi. Hayvanlarımız var, 40 ton saman aldım. Köprüyü kaldırırlarsa biz bunları nasıl karşı tarafa geçireceğiz. Çocuklarımız köprüden geçip okula gidiyor. Köprü olmazsa biz nasıl ulaşımı sağlayacağız?" diye konuştu.

Okula gidip geldiğini belirten Kadir Koç, "Köprümüzün kaldırılmamasını istiyorum. Bu tarafta şantiye işleri bitti ve köprüyü başka yere taşımak istiyorlar. Fakat biz bu köprü sayesinde ulaşım sağlıyoruz. Köprümüzün kaldırılmamasını istiyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR

2021-06-20 09:43:45



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