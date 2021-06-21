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Fındık bahçelerini başı istilacı böcekle dertte Kuzey Amerika kökeni kokarca böceği fındık bahçelerini tehdit ediyor

İHA

Fındık bahçelerini başı istilacı böcekle dertte Kuzey Amerika kökeni kokarca böceği fındık bahçelerini tehdit ediyor

Karadeniz Bölgesi'nde fındık başta olmak üzere 300'den fazla ürüne zarar veren 'kahverengi kokarca' böceği olarak diye bilinen zararlı böcek fındık bahçelerinde hızla yayılmaya devam ediyor.
Karadeniz Bölgesi’ne 2016 yılda önce Gürcistan üzerinden geldiği belirtilen Türkiye´nin önemli ihraç ürünü fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününde verimi ve kaliteyi düşürdüğü tespit edilen kahverengi kokarcadan kurtulmanın yolları aranıyor. Artvin’in Arhavi İlçesi Ziraat Odası Başkanlığı ilçede önemli bir çalışma sürdürüyor.
Arhavi Ziraat Odası Başkanı Sadık Yıldızbayrak, dünyada 500 istilacı böcek ve akar türü olduğunu ifade ederek bunların çoğunun bitki zararlıları olarak tanındığını belirtti. Bu böceklerin yılda 13 milyar dolar ürün kaybına neden olduğunu söyleyen Yıldızbayrak "Bu türlerle mücadele kapsamında milyarlarca dolar harcanıyor. Son dönemde Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sıkça görülen 'Kahverengi kokarca böceği de bu istilacı türler arasında” dedi.
Kahverengi pis koku böceğinin yayılış gösterdiği Artvin ve çevresinde kivi ve fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türü ile beslendiğine dikkat çeken Yıldızbayrak, “Kahverengi pis koku böceği yayılış gösterdiği Artvin ve çevresinde kivi ve fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türü ile beslenebilmektedir. Karadeniz Bölgesi için bu iki üründe ticari değere sahip ürünlerdir. Öncelikle bu ana bitkilerden kivi ve fındık başta olmak üzere bölgede yetişen diğer bitki türlerinin çoğunluğu da bu zararlının potansiyel tehdidi altındadır. Bölgede organik çay tarımı yapılması kimyasal mücadeleyi sınırlamaktadır. Bu böceğin popülasyon yoğunluğunun fazla olduğu ülkelerde tespit edilen predatör ve parazitlileri mevcut olsa da bunların ülkemizde görülmesi ve türü baskı altına alması çok uzun yıllar sonra mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.

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