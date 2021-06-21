Mimaride “Şavşat Evi” dönemi

Artvin'in Şavşat ilçesinde geleneksel Şavşat evinin marka tescilini gerçekleştiren Şavşat Belediyesi, köylerdeki yapılaşmayı Şavşat Evi’ne uygun, Cittaslow kriterlerine yakışır şekilde gerçekleştirmek üzere harekete geçti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, “Köylerimizde beton binalar dikip güzelim köyleri şehir görünümüne kavuşturmanın hiçbir mantığı yok. Şavşat ilçemiz dünya çapında 262 kent arasında Cittaslow markası dolayısı ile öncelikli ve önemli kentler arasında yer almaktadır. İlimiz ve ilçemiz turizm açısından markanın sürdürülebilirliği öncelikli hedefleri arasındadır. İlçemize bağlı köylerle bir bütün olarak uygun görülen cittaslow markasının kriterleri doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor, yatırımlarımızı da bu doğrultuda ilçe halkının hizmetine sunuyoruz. Uluslararası Cittaslow birliğinin uyarı yazısında belirtilen konularda gereğinin yapılması konusu hassasiyetle dile getirilmiştir. Artvin Valiliği, ilçemizdeki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından uzun uğraşlar sonucu elde edilen marka değerine sahip çıkılması için Belediye meclisimizden gerekli kararları almış durumdayız. Marka değerinin yerel kalkınmaya ve il turizmine etkisi göz önünde bulundurularak, meclis kararları gereği yapılan uyarıların ve şikayetlerin önüne geçilmesiyle ilgili, ilimiz ve ilçemiz turizminin geleceği için konunun önemine binaen ilgili kurumların görev alanlarına ait talimatlar yazılmıştır. Şavşat ilçemizde sadece Şavşat evleri değil doğal ortamda yetiştirdiğimiz ürünlerimize de sahip çıkarak ilçemizi yaşanabilir, insan sağlığı için çok önemli ve turistlerin tercih edecekleri yer haline getireceğiz. Özellikle, büyükşehirlerden gelip köylerinde ev yaptırmak isteyen değerli hemşerilerimizin, mimari projelerinde Şavşat Evi modelini kullanmaları için İl Özel İdaresi’nin de destekleriyle gerekli gerekli çabanın gösterilmesini bekliyoruz. Köylerimizde, beton binalar yerine, yörenin tabiatına uygun olarak ahşap yapıların yapılması çok önemli. Elimizde Şavşat Evi gibi bir örneğin olması büyük bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirip, köylerimizin doğal güzelliğini koruyacağız” dedi.

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