Dedesinin kayalıklarda mahsur kalan koyununu dağcı torunu kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dedesinin kayalıklarda mahsur kalan koyununu dağcı torunu kurtardı

İHA

Dedesinin kayalıklarda mahsur kalan koyununu dağcı torunu kurtardı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan koyunu, sürü sahibinin dağcılık eğitimi alan torunu kurtardı.
Artvin’in Yusufeli ilçesi Taşkıran köyünde hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Kaplan bir koyunun eksik olduğunu fark etti. Çevreye bakınan Kaplan, koyunun köye yakın bir alanda kayalıklarda mahsur kaldığını fark etti. Kendi imkanlarıyla koyunu mahsur kaldığı alandan indiremeyen Kaplan, durumu oğlu Coşkun Kaplan ve torunu Anıl Bülbül’e haber vermekte buldu. Dağcılık eğitimi alan 15 yaşındaki Anıl Bülbül, malzemeleriyle birlikte koyunun mahsur kaldığı alana giderek makara sistemiyle, 50 metre yükseklikte bulunan koyunu kurtarmayı başardı.
Sürü sahibinin oğlu Coşkun Kaplan, “Koyunlarımızı otlatıyorduk. Akşam ahıra kapatınca babam birisinin kayıp olduğunu fark etti. Komşulara sorduğumuzda kayalıklarda olduğunu söylediler. Bölgenin sarp kayalık olduğunda bizim oraya çıkma şansımız yoktu. Bizde dağcı yeğenime söyledik. Malzemeleriyle geldi. Koyunu bulunduğu yerden sağ salim indirdi” dedi.
Kano ve Dağcılık Sporuyla uğraştığını ifade eden Anıl Bülbül ise “Babam da dağcılık sporuyla uğraşıyor. Neden bu sporu çok sevdiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Şuan bir can kurtardım çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artvin’de yaylacı çocuklar golf sporuyla tanıştı
YEREL HABERLER Artvin’de yaylacı çocuklar golf sporuyla tanıştı
'Yeni Yusufeli' ulaşımı için 4 viyadükte sona gelindi
YEREL HABERLER 'Yeni Yusufeli' ulaşımı için 4 viyadükte sona gelindi
Yusufeli Barajı, Antalya büyüklüğünde şehri aydınlatacak
YEREL HABERLER Yusufeli Barajı, Antalya büyüklüğünde şehri ...
Türkiye’nin en büyük iskan projesinde taşınma işlemi Temmuz ayından sonra başlayacak Baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak olan Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2 bin 654 hak sahibi yeni yerleşim yerine taşınacakları günü bekliyor Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin: "Taşınma sürecinin en az 4-5 ay süreceğini düşünüyorum"
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük iskan projesinde taşınma işlemi ...