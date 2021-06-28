Artvin’in Şavşat ilçesine ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Artvin’in Şavşat ilçesine aniden bastıran yağış kısa sürede yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi.
Artvin’in Şavşat İlçesi Yavuzköy’de aniden bastıran yağmur kısa sürede yerini doluya bıraktı. İlçede ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü. Kısa süre etkili olan yağışın durmasıyla ilçede hayat yeniden normale döndü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.