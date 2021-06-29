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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Çifte Köprüler düğün çekimlerinin gözde mekanlarından biri haline geldi

İHA

Tarihi Çifte Köprüler düğün çekimlerinin gözde mekanlarından biri haline geldi

Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan kesme taş mimarisiyle yıllara meydan okuyan tarihi Çifte Köprüler, bugünlerde düğün fotoğrafı çektiren çiftler nedeniyle yoğun ilgi görüyor.
Ortacalar köyünde Arhavi ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Arılı ve Küçükköy yol ayrımında bulunan ve birbirine dik gelecek şekilde iki köprüden meydana gelen tek gözlü ve kemerli Çifte Köprüler tarihe meydan okuyor. 18. yüzyılda Osmanlı döneminde yaptırılan köprüler, bu günlerde düğün fotoğrafı çektiren çiftlerden yoğun ilgi görürken, düğün fotoğrafçılarının doğal stüdyosu haline geldi.
Düğün fotoğraflarını, kapalı mekanlar yerine doğada çektirmek isteyen çiftler, başta çifte kemer köprüler olmak üzere Mençuna şelalesi gibi farklı doğal güzelliklere sahip yerlerde mutluluklarını ölümsüzleştirmek istiyorlar.

“Burada doğa ve kültür bir arada”
Düğün öncesi fotoğraf çekimlerin için çifte kemer köprüleri tercih eden damat Ali Hancı, “Arhavi Karadeniz’in incisidir. Buranın coğrafyası çok güzel. Çifte köprüler geleneksel bir yer. Her çift mutlaka buraya gelir. Bizde burayı tercih ettik hoşumuza gidiyor. Doğayla ve kültürle iç içeyiz. Samsunluyum ama burada Artvinli oldum. Buranın insanları hoş, ne mutlu burada olduğuma” dedi.
Fotoğraf sanatçısı Cüneyt Özçelik ise “İstanbul'da moda sektöründe bu işi yaptım. Daha sonra düğün fotoğrafçılığına geçtim. İş yerimiz Hopa’da Artvin ve Rize Bölgesinde işlerimiz oluyor. Genelde insanlar bir yer ünlenince orada çekim yapmak istiyorlar. Ama bu anlamda Artvin’de çeşitler çok. Artvin bu anlamda çok zengin, bilindik yerlerden daha güzel mekanlar var” ifadelerini kullandı.

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