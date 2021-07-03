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1 yılın aradan sonra Artvin’de boğa güreşleri yeniden yapılmaya başladı Yeni dönemin başlamasıyla Artvin’de boğalar arenaya çıktı

İHA

1 yılın aradan sonra Artvin’de boğa güreşleri yeniden yapılmaya başladı Yeni dönemin başlamasıyla Artvin’de boğalar arenaya çıktı

Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Artvin’de boğa güreşleri festivalleri yeniden yapılmaya başladı. Kentte geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşlerinin ilki Sarıbudak köyünde 120 boğanın katılımıyla başladı.

Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, geçtiğimiz yıl korona virüs tedbirleri kapsamında yapılamamıştı. Kısmi ve tam kapanma döneminin 1 Temmuz itibariyle sona ermesinin ardından kentte boğa güreşleri festivalleri yeniden yapılmaya başladı. İl merkezine 40 kilometre uzaklıktaki bulunan Sarıbudak köyünde düzenlenen boğa güreşleri iki gün sürecek. Baş, başaltı, büyükorta, küçükorta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri bölgede yoğun ilgi görüyor. 200 yıldır yaşatılan boğa güreşleri geleneği için, özenle bakılan 400 ile 900 kilogram ağırlığındaki boğalar arenada kozlarını paylaştı. Kapalı tribüne sahip boğa güreşleri arenasına, biletli ve kapasitenin 3’de biri oranında seyirci alındı. Jandarma ekipleri seyircileri maske ve mesafe kuralına uymaları için yer yer uyarılar yaptı.

Festivalin ilk gününde gerçekleştirilen güreşlerde deste kategorisinde Hamza Çınar’a ait “Küçük Efe”, ayak kategorisinde Muhammet Efe Yardım’a ait “Can Osman” isimli boğa birinci oldu.

Güreşlerde 70 bin lira para ödülü dağıtıldı
Sarıbudak Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Murat Yazan festivalin 14’üncüsü gerçekleştirdiklerini söyledi. Covid19 salgını sürecinde boğacıların zorluklar yaşadığını kaydeden Yazan, “Bizde normalleşme süreciyle ilk fırsatta, valiliğimizden iznimizi aldık ve kurallara uyarak organizasyonumuzu yapıyoruz” dedi. Güreşlerin iki gün süreceğini kaydeden Yazan, “Güreşler 6 kategoride yapılıyor. Şuan 120’ye yakın boğanın katılmasını bekliyoruz. Toplamda 70 bin lira civarında ödül dağıtacağız. Başboğa ise 15 bin lira ödül alacak” diye konuştu. Festival alanındaki tribünlerin koltuklu olduğunu bileti olmayan kişilerin giremediğini kaydeden Yazan, “Salgın tedbirleri kapsamında tribünlerin üçte ikisini kullandıracağız. Maske ve sosyal mesafe kurallarına da uyulması için sık sık anons yaptırıyoruz. Güvenlik güçleri ve bizim oluşturduğumuz ekipler tribünlerde dolaşarak vatandaşları uyarıyor” diye konuştu.

“Bu festivaller ilimizin tanıtımı adına önemli”
Boğa güreşlerini izleyen Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt ise “Artvin festivaller şehridir. Salgın nedeniyle iki yıldır festivallere uzaktık. Vaka sayılarının azalması ve normalleşme süreciyle beraber, Sayın Valimiz Yılmaz Doruk’un izinleriyle ilk festivalimizi burada yaptık. Bu festivallerde boğaları barıştırıyoruz. İnsanları birleştiriyoruz. Bu festivaller Artvin’in tanıtımı açısından çok önemli. Bunun için bizde özel bir caba sarf ettik. Bu festivallerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Festivaller başladı bundan sonrada inşallah devam edecek. Artvin’imizdeki festivallerin marka değeri dünya çapında. Güzel yönlerimizi tanıtıp, insanları buraya davet etmek istiyoruz. Bu festivalleri yaparken insanların maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesini istiyorum. Bu festivallerin devam etmesi için bu kurallara uymamız çok önemli” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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