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Artvin’de boğalar arenada sahipleri tribünde kapıştı Boğanın boynuzu kırıldı, sahipleri birbirine girdi

İHA

Artvin’de boğalar arenada sahipleri tribünde kapıştı Boğanın boynuzu kırıldı, sahipleri birbirine girdi

Kısıtlamaların kalkmasının ardından boğa güreşleri festivalleri yeniden yapılmaya başladı. Murgul’da düzenlenen boğa güreşleri kıran kırana geçerken, güreş esnasında bir boğanın boynuzu kırılınca sahipleri ve taraftarları birbirlerine girdi.
Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, geçtiğimiz yıl Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılamamıştı. Kısmi ve tam kapanma döneminin 1 Temmuz itibariyle sona ermesinin ardından kentte boğa güreşleri festivalleri yeniden yapılmaya başladı.
Murgul ilçesinde düzenlenen 28. Murgul Osmanlı Boğa Güreşleri Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Zaman zaman tribündeki seyircilerin ve boğa sahiplerinin de tartıştığı güreşlerde, boğaların kapışması heyecanlı dakikaların yaşanmasına neden oldu.
Murgul ilçesi Çevre Köyleri Boğa Güreşleri Derneğince köyünde düzenlenen ve iki gün süren festivalin ilk gününde 105 boğanın katılımıyla "deste", "ayak" ve "küçük orta" kategorilerinde boğa güreşleri gerçekleştirildi. Erzurum, Rize , Artvin ve ilçelerinden gelen toplam 105 boğa özel hazırlanan arenada kozlarını paylaştı.
Arenada kozlarını paylaşan iki boğadan birinin boynuzu kırılınca sahipleri arasında tartışma çıktı. Seyircilerinde dahil olmasıyla kavda büyüdü. Jandarma ekiplerinin araya girmesiyle gerginlik sona ererken, çıkan olaylarda iki kışı hafif şekilde yaralandı. Festivalde dereceye giren boğaların sahiplerine para ödülü verilirken, yasakların kalkmasıyla festivallerin yapılması büyük mutlulukla karşılandı.

“Asırlardır sürdürülen bu kültürün devam etmesini istiyoruz”
Çevre Köyleri Boğa Güreşleri Derneği Başkanı Mehmet Şeyhoğlu, boğa güreşleri geleneğinin bölgede asırlar öncesine dayanan bir kültür olduğunu söyledi. Salgın sürecinde boğacıların zorluklarla boğalarına baktıklarını ifade eden Şeyhoğlu, normalleşme süreciyle ilk fırsatta valilikten izin alarak kurallara uygun şekilde organizasyonu yaptıklarını belirtti.
Osmanlı Köyü Muhtarı Kemal Kara ise normalleşme sürecini sabırsızlıkla beklediklerini dile getirerek "Salgın nedeniyle bu yıl alanların üçte ikisini kullanıyoruz. Maske ve sosyal mesafe kurallarına da uyulması için sık sık anons yaptırıyoruz. Güvenlik güçleri ve bizim oluşturduğumuz ekipler tribünlerde dolaşarak vatandaşları uyarıyor. Yaklaşık 2 yıldır salgın nedeniyle festivallerden uzak kaldık. Normalleşme süreciyle beraber boğa güreşin startını biz vermiş olduk” ifadeleri kullandı.

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