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Yusufeli’nde kura heyecanı Yusufeli’nde yeni yerleşim yeri için ev ve iş yeri kuraları çekiliyor 13-14 Temmuz’da Yusufeli’nde konut ve iş yeri kuraları çekilecek

İHA

Yusufeli’nde kura heyecanı Yusufeli’nde yeni yerleşim yeri için ev ve iş yeri kuraları çekiliyor 13-14 Temmuz’da Yusufeli’nde konut ve iş yeri kuraları çekilecek

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden baraj inşaatı nedeniyle suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalarda sona gelindi. 2 bin 654 hak sahibiyle Türkiye'nin en büyük iskan projesinde, konut ve iş yerlerinin belirleneceği kura çekimi 1314 Temmuz’da yapılacak.
Tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajında suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yer yerleşim yerinde çalışmalar son hızıyla davam ediliyor. Türkiye'nin en büyük iskan projelerinden biri olan Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yerinde ev ve iş yerlerinin belirleneceği kuralar çekilecek.
Noter huzurunda çekilecek olan kuralar 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde yapılacak. 13 Temmuz’da köylerin kura çekimi yapılırken, 14 Temmuz’da ise ilçe merkezinin kura çekimi yapılacak. Hak sahibinin hangi bölgede kaçıncı kat hangi dairede kalacağını belirleyecek olan kura öncesi ilçe halkı oldukça heyecanlı. Kim kuranın noter huzurunda adil bir ortamda olmasından dolayı içerinin rahat olduğunu ifade ederken kimi de "Önemli olan komşuluk" dedi.

“Yeni ev ve iş yerlerimize taşınacağımız için mutluyuz heyecanlıyız”
İlçede 26 yıllık esnaflık yapan Hafız Şahin, yaptığı açıklamada "Yusufeli yeni yerleşim yerine taşınacak. Biz mutluyuz heyecanlıyız. Yeni evlerimize yeni işleklerimize kavuşacağız. Kura çekiminin noter huzurunda adil olacağına kanaat getiriyorum” derken, ilçe sakinlerinden Mevlut Dağcı ise “İlçemiz yapılan baraj nedeniyle sular altına kalacak. Yeni yerleşim yerinden bana bir ev ve iş yeri çıktı. Gönül ister ki herkese güzel yerler çıksın. Ama önemli güzel komşuluklarla konaklayalım, ömrümüzü orada geçirelim. Noter huzurunda yapılacağı için art niyet düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

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