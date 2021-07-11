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Yusufeli'nin yeni yerinde 2 bin 904 hak sahibinin 'kura' heyecanı 

DHA

Yusufeli'nin yeni yerinde 2 bin 904 hak sahibinin 'kura' heyecanı 


Nusret DURU/YUSUFELİ, (Artvin), (DHA) ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı´nda sona gelindi. 150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli ilçesinde halkın yeni yaşam ve iş yeri alanları için yapılacak kura çekiminin detayları belli oldu. İlçenin karakucak güreş sahasında, 13-14 Temmuz'da, 5 otel, 3 akaryakıt istasyonu, 258 iş yeri ve 2 bin 638 konutun hak sahipleri noter huzurundaki kurada belirlenecek. 21 gün becayiş hakkı tanınacak hak sahipleri, 2 ay sonra yeni iş ve yaşam alanlarına taşınacak. 
Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu´nun en büyük nehirlerinden Artvin´deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferansla temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES projesi inşaatında sona gelindi. Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye´nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3´üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı´nda yıl sonunda su tutulmaya başlanacak ve elektrik üretimine geçilecek. 
150 HEKTARLIK ALANDA İLÇE YENİDEN KURULDU
150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar mevkisinde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa edildi. Taşınmaya hazırlanan ilçenin yeni yerleşim yerindeki inşaat çalışmaları da tamamlandı. Bölge halkı, su altında kalacak ilçeye veda etmeye hazırlanırken, Yusufeli'nin sonbaharda yeni yerine taşınacağı açıklandı. İlçede halkın yeni yaşam ve iş yeri alanları ise kurayla belirlenecek. Kuralar, 13-14 Temmuz'da çekilecek. Kura ile 5 otel, 3 akaryakıt istasyonu, 258 iş yeri ve 2 bin 638 konutun hak sahipleri belirlenecek. 21 gün becayiş hakkı tanınacak hak sahipleri, 2 ay sonra yeni iş ve yaşam alanlarına taşınacak. 
'MODERN BİR KENT İNŞA EDİLDİ'
Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Yusufeli Barajı ve HES projesinde sona gelindiğini belirterek "Baraj kapakları kapanınca yaşadığımız ilçemiz su altında kalacak. Modern bir kent inşa edildi. Heyecanla beklediğimiz ilçemiz için güreş sahamızda noter huzurunda şeffaf bir kura çekimi yapılacak. 5 otel, 3 akaryakıt istasyonu, 258 iş yeri, 2638 konut hak sahipleri ile buluşacak. 21 gün süre becayiş hakkı tanınacak. Yer değişikliği yapılabilecek. 2 ay içerisinde hak sahipleri TOKİ ile sözleşmelerini imzalayacak ve ilk taksiti 60´ıncı ayda olmak üzere 15 yılda eşit taksitlerle ödemelerini yapacaklar" dedi.
Yusufeli halkı da kurayı heyecanla beklediklerini belirterek yeni yerleşim ve iş alanlarına bir an önce geçmek istediklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2021-07-11 10:31:14

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