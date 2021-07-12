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Artvin'de Off Road yarışları nefes kesti Önde götürdüğü yarışta aracı finish çizgisine birkaç metre kala bozulan sürücünün yardımına arkasından gelen rakibi yetişti, aracı iterek finish çizgisini tamamlamasını sağladı

İHA

Artvin Murgul ilçesinde düzenlenen Karadeniz Mahalli Off Road yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Yarış sırasında aracı takla atan sürücü, aracının düzelmesiyle yarışa devam etti. Bir başka sürücü ise önde götürdüğü yarışta aracı finish çizgisine birkaç metre kala bozuldu. Yardımına ise arkasından gelen rakibi yetişti, aracı iterek finish çizgisini tamamlamasını sağladı.

Artvin'de Off Road yarışları nefes kesti Önde götürdüğü yarışta aracı finish çizgisine birkaç metre kala bozulan sürücünün yardımına arkasından gelen rakibi yetişti, aracı iterek finish çizgisini tamamlamasını sağladı

Artvin Murgul ilçesinde düzenlenen Karadeniz Mahalli Off Road yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Yarış sırasında aracı takla atan sürücü, aracının düzelmesiyle yarışa devam etti. Bir başka sürücü ise önde götürdüğü yarışta aracı finish çizgisine birkaç metre kala bozuldu. Yardımına ise arkasından gelen rakibi yetişti, aracı iterek finish çizgisini tamamlamasını sağladı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) organizasyonunda gerçekleştirilen Karadeniz Off Road Kupası yarışlarının birinci ayağı Artvin'in Murgul ilçesinde yapıldı. Motor gücüne göre 6 kategoride gerçekleşen yarışlarda 8 ilden 26 ekip hünerlerini sergiledi. Sürücüler çamur, su birikintisi ve tümseklerden oluşan 2 bin 500 metre uzunluğundaki zorlu parkurları tamamlamak için kıyasıya mücadele etti. Çok sayıda kişinin ilgiyle izlediği organizasyonda, parkuru tamamlayamayan bazı araçlar ise iş makinesi yardımıyla pistin dışına çekildi.

Aracı önce devrildi, sonra düzelince yarışa devam etti
Yarış sırasında aracıyla takla atan Fatsa OffRoad Spor Kulübü Başkanı Üzeyir Erdoğan, aracının şans eseri düzelmesiyle yarışa kaldığı yerden devam etti. Bu ilginç görüntü ise seyircilerden büyük alkış aldı.
Fatsa Off Road Spor Kulübü başkanı Üzeyir Erdoğan kazanın ardından yaptığı açıklamada, “Fatsa’dan geliyorum. 3 araç katıldık. Kendim S4 pilotuyum. Pilot ve copilot olarak yarıştığımız araçta bir takla attık. Takla attıktan sonra aracımız geri kalktı hiç durmadan yarışa devam ettik gayet güzel bir yarış oldu. Güzel bir organizasyon. Pilot olarak bu tip şeylere çok alışkın değiliz. Bu tip aksiyonlar yaşanmıyor genel de ama bizde soğukkanlılıkla seyircinin de tezahüratını alınca daha duramadık aynı şekilde araç kalkar kalkmaz tam gaz topuk yaptık devam ettik” dedi.

Rakibinin aracını iterek finiş çizgisini geçmesini sağladı
Bir başka sürücü Murat Çakal ise önde götürdüğü yarışı finiş çizgisine birkaç metre kala aracının bozulmasıyla büyük şok yaşadı. Araçtan inen Murat Çakal ve yardımcısı iterek aracı finiş çizgisini geçmesi için çabalarken başaramadı. Yardımlarına ise arkalarından gelen rakipleri yetişti. Araçlarını iten sürücü bozulan aracı finiş çizgisini geçmesini sağladı. Sürücünün bu davranışı seyircilerden büyük alkış almasına neden oldu.
Aracı varış noktasında arızalanan ve diğer yarışmacının aracını itmesiyle yarışmayı tamamlayan Murat Çakal ise “Bu etap da bugün oldukça zor anlar yaşadık. Etap oldukça ağırlaştı, etap içerisinde bir çok araç kaldı. Yağmurun serpmesi nedeniyle ağırlaşan pist aracımızı oldukça zorladı. En son ama tabi bu bir centilmenlik. Uçuş rampasında pilotumuz Mehmet Fatih Kaya aracımızı fazla yükseltti. İndiğimiz de arazi şanzımanını kaybettik ama bir şekilde finishi gördük. Finishten sonra servis alanına kadar da hemen arkamızda ki yine Murgul Off Road kulübü adında yarışan Sabri Yapıcı aracıyla bize destek verdi servis alanına kadar getirdi bu sayede derecelerimiz de bir sorun olmadı” ifadelerini kullandı.
Gün boyu süren yarışmalar sonucunda dereceye giren pilotlara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

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