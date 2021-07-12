Boğa güreşi festivalinde korkutan anlar; kaçan boğanın altında kaldı 



Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)-ARTVİN´in Yusufeli ilçesinde 38'inci Derekapı Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali yapıldı. Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasıyla suları altında kalacak Derekapı mevkisinde son kez yapılan festival, heyecanlı güreşlere sahne oldu. Güreş sırasında bir kişi, kaçan boğasının altında kalınca, korku dolu anlar yaşandı. Boğanın sahibi olayda hafif yaralandı.

Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasıyla sular altında kalacak Derekapı mevkisinde son kez boğa güreşleri festivali yapıldı. Deste, ayak, küçük orta, süper baş, büyük orta, başaltı ve baş olmak üzere 7 kategoride gerçekleştirilen güreşler, heyecanlı anlara da sahne oldu. Kıyasıya süren güreşler sırasında bir boğa kaçtı, sahıbi hayvanın altında kaldı. Bu sırada korku dolu anlar yaşandı. Olayı sıyrıklarla atlatan boğa sahibi, çevredekilerin yardımıyla alanın dışına çıkarıldı. Bu anlar kameraya yansıdı.

`ARTIK SON FESTİVALLERİMİZ´

Festivali izleyen Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, "Boğa güreşleri, buranın kadim bir geleneğidir. Pandeminden sonra böyle bir festival yapmak bize ayrıca bir mutluluk verdi. Derekapı Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali, ilçe merkezimizde yaptığımız son festivallerden biridir. Çünkü bu bölge sular altında kalacak ve gelecek yıl yeni ilçemizde, yeni boğa güreş alanımızda bu festivali yapacağız" dedi. 2 gün süren güreşlerin sonunda Ali Sucu´ya ait `Poyraz´ isimli boğa şampiyon oldu. DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR

2021-07-12 12:39:15



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