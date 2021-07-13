Artvin’in Arhavi ilçesinde kayıp şahıs iki gündür aranıyor

Artvin’de önceki gün sabah namazı için camiye giden ve daha sonra evine dönmeyen Hulusi Yılmaz (55) için Jandarma ve AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Artvin’in Arhavi ilçesinde 11 Temmuz Pazar günü sabah namazını kılmak için camiye giden Hulusi Yılmaz bir daha eve dönmedi. Ailesinin ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri kayıp şahıs için arama çalışması başlattı.

İlçenin tanınmış esnaflarından biri olan Hulusi Yılmaz’ın arabası Çifteköprü mevkiinde park edilmiş halede bulan ekipler bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Jandarma ve AFAD, ekipleri tarafından yapılan arama çalışmasında şu ana kadar Halis Yılmaz’ın izine rastlanmazken arama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

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