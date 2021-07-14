Vali Yılmaz Doruk'tan 15 Temmuz şehidinin ailesine ziyaret

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Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 15 Temmuz şehidi Özel Harekat Polisi Erol İnce’nin ailesini ziyaret etti.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’na düzenlenen hava saldırısında şehit düşen kahraman Özel Harekat Polisi Erol İnce’nin ailesini ziyaret etti. Yusufeli ilçesinde ikamet eden aileyi evinde ziyaret eden vali Doruk, Şehit İnce’nin annesi, eşi ve çocuklarıyla bir süre sohbet etti.

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