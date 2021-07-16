Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Artvin’in Borçka ilçesi meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Muratlı köyünde Coşkun Kaptan’ın kontrolündeki otomobil kontrolden çıkarak Muratlı Baraj Gölü kenarına yuvarlandı. Araçta bulunan Perihan Kaptan hayatını kaybederken, diğer 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Artvin ve Borçka Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.