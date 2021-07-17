Artvin’de tünel içinde kazada facia uzuz atlatıldı

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Artvin’de Deriner Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasında akaryakıt yüklü tankere otomobil çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza ArtvinYusufeli karayolu üzerinde bulunan Deriner Tüneli'nin içinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum istikametinden Artvin’e istikametine doğru giden 25 EF 485 plakalı otomobil sürücüsü aracının kontörlünü kaybetmesi sonucunda önünde bulunan 34 YA 7816 plakalı yakıt dolu tankere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil büyük hasar alırken, otomobil içinde bulunan Ö.B (26) ve M.A (32) ile kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralanırken, yaralılar 112 ekiplerince Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası karayolu araç trafiğine kısa süreliğine kapatılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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