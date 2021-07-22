Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı (4)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Kurban Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı (4)

DHA

Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı (4)


BAKAN SOYLU: TÜM EKİPLERİ BURAYA ÇEKTİK
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin´e gelerek Arhavi´de yaşanan sel ve taşkınlara ilişkin ekiplerce yürütülen çalışmaları inceledi, açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Yağmurun etkilediği alan daha çok Arhavi ve Murgul oldu. Ana dereden kaynaklı Boğaziçi Mahallesi´nde bir sel oldu. Alt katların tamamı su doldu, mahsur kalan vatandaşlarımız oldu. Ekiplerimiz, elinden gelen gayreti göstererek, tahliyeleri gerçekleştirdi. Bu tahliyeler devam ediyor. Cumhurbaşkanımızla da sürekli irtibat halindeyiz. Erzurum ve Trabzon´dan tüm ekipleri buraya çektik. Trabzon ve Giresun´daki vidanjörleri de bölgeye çekiyoruz. Evlerin alt katları tamamen su dolu, onların tamamı tahliye edilecek. Ana dereden şehre akan ve tahkimatı yıkan suyla ilgili DSİ önlem alıyor. Vatandaşlarımızın hasarı var, bu süreç içinde yardımcı olmaya çalışacağız. Birçok arabayı sel suları aldı, balçığa gömülen araçlar oldu, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Sevindiğimiz tek bir şey var; o da can kaybının olmamasıdır. 1-2 yaralımız oldu, onlar da tedavi altına alındı. Hastanemizin alt katını su bastı, orada da bazı tahliyeler oldu ama hastanemiz görevini yapmaya devam ediyor. Herkes el birliği içinde gayret gösteriyor. Beklenenin çok üzerinde yağış oldu. `Barajlar yukarıdan patladı geldi´ dendi, böyle bir şey doğru değil. Bu nedenle de bir korku oluştu ama bu bilgi doğru değil" dedi.
`YARIN GECE SAAT 24.00´E KADAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI VAR´
Çalışmaların devam ettiğini de kaydeden Bakan Soylu, "Yarın gece saat 24.00´e kadar meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı var ve bu uyarıları herkesle paylaştık. Bu nedenle tüm tedbirleri aldık, tüm tahliyeleri gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu kuvvetli yağış olmaz. Bizler de çalışmalarımıza devam ederiz. Rize´de arama kurtarma çalışmalarımız da devam ediyor. Rize´de derelerde ıslah çalışmaları olmasaydı, daha büyük hasarlarla karşı karşıya kalabilirdik. Yağmurun ölçüsü, şiddeti bu tahkimatlara da zarar veriyor. Bu noktada elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.
Muhammet KAÇAR-Tolga SAĞLAM/ARTVİN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin Muhammet KAÇAR-Tolga SAĞLAM/DHA
2021-07-22 15:18:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sel sonrası göle dönen Artvin'in Arhavi ilçe merkezi havadan görüntülendi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Arhavi ilçesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Sel sonrası göle dönen Artvin'in Arhavi ilçe merkezi ...
Artvin'in Arhavi ilçe merkezi göle döndü Şiddetli yağışın ardından Arhavi Deresi'nin taşması ile ilçe merkezinde bir çok araç sular altında kalırken, ilçe merkezinde kurtarma ekipleri botlarla vatandaşların yardımına koşuyor
YEREL HABERLER Artvin'in Arhavi ilçe merkezi göle döndü Şiddetli ...
Artvin'de sel ve heyelan
YEREL HABERLER Artvin'de sel ve heyelan