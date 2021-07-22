Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı (4)



BAKAN SOYLU: TÜM EKİPLERİ BURAYA ÇEKTİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin´e gelerek Arhavi´de yaşanan sel ve taşkınlara ilişkin ekiplerce yürütülen çalışmaları inceledi, açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Yağmurun etkilediği alan daha çok Arhavi ve Murgul oldu. Ana dereden kaynaklı Boğaziçi Mahallesi´nde bir sel oldu. Alt katların tamamı su doldu, mahsur kalan vatandaşlarımız oldu. Ekiplerimiz, elinden gelen gayreti göstererek, tahliyeleri gerçekleştirdi. Bu tahliyeler devam ediyor. Cumhurbaşkanımızla da sürekli irtibat halindeyiz. Erzurum ve Trabzon´dan tüm ekipleri buraya çektik. Trabzon ve Giresun´daki vidanjörleri de bölgeye çekiyoruz. Evlerin alt katları tamamen su dolu, onların tamamı tahliye edilecek. Ana dereden şehre akan ve tahkimatı yıkan suyla ilgili DSİ önlem alıyor. Vatandaşlarımızın hasarı var, bu süreç içinde yardımcı olmaya çalışacağız. Birçok arabayı sel suları aldı, balçığa gömülen araçlar oldu, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Sevindiğimiz tek bir şey var; o da can kaybının olmamasıdır. 1-2 yaralımız oldu, onlar da tedavi altına alındı. Hastanemizin alt katını su bastı, orada da bazı tahliyeler oldu ama hastanemiz görevini yapmaya devam ediyor. Herkes el birliği içinde gayret gösteriyor. Beklenenin çok üzerinde yağış oldu. `Barajlar yukarıdan patladı geldi´ dendi, böyle bir şey doğru değil. Bu nedenle de bir korku oluştu ama bu bilgi doğru değil" dedi.

`YARIN GECE SAAT 24.00´E KADAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI VAR´

Çalışmaların devam ettiğini de kaydeden Bakan Soylu, "Yarın gece saat 24.00´e kadar meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı var ve bu uyarıları herkesle paylaştık. Bu nedenle tüm tedbirleri aldık, tüm tahliyeleri gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu kuvvetli yağış olmaz. Bizler de çalışmalarımıza devam ederiz. Rize´de arama kurtarma çalışmalarımız da devam ediyor. Rize´de derelerde ıslah çalışmaları olmasaydı, daha büyük hasarlarla karşı karşıya kalabilirdik. Yağmurun ölçüsü, şiddeti bu tahkimatlara da zarar veriyor. Bu noktada elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

Muhammet KAÇAR-Tolga SAĞLAM/ARTVİN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin Muhammet KAÇAR-Tolga SAĞLAM/DHA

2021-07-22 15:18:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.