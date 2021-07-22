Arhavi’de sular çekilmeye başlayınca bilançonun büyüklüğü ortaya çıkmaya başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Kurban Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arhavi’de sular çekilmeye başlayınca bilançonun büyüklüğü ortaya çıkmaya başladı

İHA

Arhavi’de sular çekilmeye başlayınca bilançonun büyüklüğü ortaya çıkmaya başladı

Artvin’in Arhavi ilçesinde yağmurun kesilmesiyle çekilmeye başlayan suların ardından afetin boyutu su üstüne çıkmaya başladı.
Arhavi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilenen esnaflar sel sularının çekilmesi ile birlikte dükkanlarında temizleme çalışmasına başladı. Ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığı Arhavi’de suların çekilmeye başlamasıyla bilançonun büyüklüğü ortaya çıktı. Bir çok aracın sular altında kaldığı ilçe merkezinden işletmelerde balçık ile dolunca malzemeler suların içerisinde yüzdü. İşletmeler adeta çamur ve balçıkla dolu havuza döndü.
Arhavi’de esnaflık yapan Gültekin Atalay 21 yıldır ikamet ettiği cadde de böylesine bir afeti ilk kez gördüğünü dile getirerek “21 yıldır Arhavi’de hizmet veriyorum ben böyle felaket görmedim. Zaman zaman seller oldu ama bu boyutta hiç olmadı. Bu sefer büyük boyutlarda zararımız var” dedi.
Bir başka esnaf Emine Turna ise işletmesindeki bütün malların çamurun içerisinde kaldığını dile getirerek “Bende esnafım, hasar tespitini bekliyoruz bakalım ne olacak. Şu anda dükkanımda ki bütün mallar çamur içerisine. Zararımız çok ama yapacak bir şey yok Allah’tan geldi” ifadelerini kullandı.
Dükkanını henüz yeni açtığı sırada su baskınına maruz kalan ve son dakikada dükkanını terk edebilen Metin Alçiçek isimli bir başka esnaf da “Sabah dükkanı yeni açmıştım. Daha öncede su basıyordu dükkanı ama 60 santimetre 1 metre arasında oluyordu. Bu kez 2 metreyi geçti. Aradılar bizi su geliyor boğulacaksınız diye. Dükkandan çıktık. Canımızı zor kurtardık. Gün içerisinde olsaydı daha kötü olurdu ama erken olması insan kaybının önüne geçti” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı/ ...
Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı/ ...
Bakan Soylu: “Can kaybımız yok; 1-2 tane yaralımız var” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “ ‘Barajlar yukarıdan patladı’ şeklinde bilgiler verildi; Böyle bir şey yok, yanlış bir bilgi” “Elbirliği ile inşallah bunun üstesinden geleceğiz”
YEREL HABERLER Bakan Soylu: “Can kaybımız yok; 1-2 tane yaralımız ...
Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı (4)
YEREL HABERLER Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı ...
Sel sonrası göle dönen Artvin'in Arhavi ilçe merkezi havadan görüntülendi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Arhavi ilçesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Sel sonrası göle dönen Artvin'in Arhavi ilçe merkezi ...
Artvin'in Arhavi ilçe merkezi göle döndü Şiddetli yağışın ardından Arhavi Deresi'nin taşması ile ilçe merkezinde bir çok araç sular altında kalırken, ilçe merkezinde kurtarma ekipleri botlarla vatandaşların yardımına koşuyor
YEREL HABERLER Artvin'in Arhavi ilçe merkezi göle döndü Şiddetli ...
Artvin'de sel ve heyelan
YEREL HABERLER Artvin'de sel ve heyelan