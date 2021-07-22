Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı (5)

Rize ve Artvin sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar kapandı

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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TAŞAN DERENİN SULARI EVİ YIKIP, SÜRÜKLEDİ; O ANLAR KAMERADA

Artvin'in Arhavi ilçesinde taşan derenin suları, bir evi yıkıp, önüne katarak sürükledi. Ölen ya da yaralananın olmadığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Arzu ERBAŞ

2021-07-22 20:19:25



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