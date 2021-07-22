Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı (5)

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BAKANLAR, ARHAVİ'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Artvin'in Arhavi ilçesinde selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, ilçede elektrik kesintisine yol açan, çöken trafo bölgesini inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Fatih Dönmez'i telefonla görüntülü arayarak trafoyu gösterdi.

Bakanlar, Arhavi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon kurulu toplantısına katıldı.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Arhavi Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN

2021-07-22 21:45:34



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