Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı (6)

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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BAKAN SOYLU: MURGUL'DA SELE KAPILAN 1 KİŞİ KAYIP

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişinin kaybolduğunu açıkladı, arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. DHA-Genel Türkiye-Artvin Arzu ERBAŞ

2021-07-22 22:52:36



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