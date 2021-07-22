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Bakan Soylu: “Bir vatandaşımızın Murgul’da öğleden sonra kayıp olduğu bilgisi var; İnşallah sağ salim ulaşırız”

İHA

Bakan Soylu: “Bir vatandaşımızın Murgul’da öğleden sonra kayıp olduğu bilgisi var; İnşallah sağ salim ulaşırız”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin’de bugün etkili olan selde Murgul ilçesinde bir vatandaşla ilgili kendilerine kayıp bilgisi geldiğini belirterek “Telefon sinyali ve baz yeri veriyor ama vatandaşımıza ulaşmakta zorluk çekiyoruz. İlk baz yeri verdiği yerde ulaşmaya çalıştık, orada bulamadık, yeni bir baz yeri veriyor, oraya da arkadaşlarımız bakıyorlar. Bir yansıma olup olmayacağını düşünüyorlar. İnşallah sağ salim ulaşırız” dedi.
Arhavi Gençlik Merkezindeki Afet Koordinayon Toplantısı sonrasında basın mensuplarına beraberindeki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Arhavi’nin Boğaziçi Mahallesi hariç hemen hemen her yerine elektrik verildiğini söyledi. Bakan Soylu “İnşallah yarın akşama kadar da Boğaziçi Mahallesi’ne arkadaşlarımız elektriği vermeyi planlıyorlar. Arhavi’nin su konusunda bir problemi var. problem şu, ana hat maalesef dere yatağının içerisinde kalmış oldu. Yoldaydı, yol gidince dere yatağının içerisinde kaldı. Bununla ilgili hem DSİ hem Karayolları hem de İller Bankası belediye ile birlikte ortak bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Bunun ne kadar süreceği konusunda bir değerlendirme yapamıyoruz. Onun için bu konuda gerek içme suyu tedarikini sürekli olarak tırlarla birlikte içme suyu hem damacanalar hem de diğer şişelerle, pet şişelerle beraber getiriyoruz. Kullanma suyunda bir müddet bir kaç gün için buradan tekrar Arhavili vatandaşlarımız bizi bağışlasın ama hep beraber aldığımız karar çerçevesinde tankerle yapacağız. Bu esnada arkadaşlarımız da bu dediğimiz yukarıdan aşağıya gelen hattı, onu yolun üzerine almaya çalışacaklar. Burada biraz sabır bekliyoruz. Sel nedeniyle 30 köy yolu kapalıydı, 22’si açıldı, 8 köy yolu kapalı. Onu da yarın akşama kadar bitirmeyi planlıyoruz. Daha sonra da 19 yayla yolunda problem var. İnşallah onu da ertesi gün bitirmeye çalışacak arkadaşlarımız” diye konuştu.
Murgul ilçesinde sanayi sitesinin dışında çok büyük bir problem gözükmediğini ancak bir vatandaşın kayıp olduğu bilgisinin kendilerine geldiğini kaydeden Bakan Soylu “Bir vatandaşımızın Murgul’da öğleden sonra kayıp olduğu bilgisi var. Buna ait çalışma da gerçekleştiriliyor. Telefon sinyali ve baz yeri veriyor ama vatandaşımıza ulaşmakta zorluk çekiyoruz. İlk baz yeri verdiği yerde ulaşmaya çalıştık, orada bulamadık, yeni bir baz yeri veriyor, oraya da arkadaşlarımız bakıyorlar. Bir yansıma olup olmayacağını düşünüyorlar. İnşallah sağsalim ulaşırız. Arama kurtarma ekibimiz var. 48 kişilik bir aramakurtarma ekibini de oraya sevk ettik. Şu ana kadar bir can kaybı bilgimiz yok. Bu sevindirici. Bir aramamız var. İnşallah ona da sağ salim ulaşırız düşüncesi içerisindeyiz. Tekrar geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise devletin bütün kurumlarıyla olayın üzerinde olduğunu hatırlatarak “Olağanüstü bir seferberlik var burada. İnşallah bu aferin izleri en kısa sürede ortadan kaldırmak için çok büyük bir gayretle bütün kurumlarımız çalışıyorlar. Ulaşım açısından sadece ArhaviOrtaca yolunda bir sıkıntımız var. Arkadaşlarımız orada da çalışıyorlar. 30 adet köy yolundan 8 tanesinde sıkıntımız var. Yarın itibarıyla bunların hepsini açacağız. Haberleşmede de mobilde hiç bir sıkıntımız yok. Sabit abonelerde kısmen de olsa sıkıntılarımız var. Mobil istasyonlarımız da bölgede yedek olarak bekletilmekte. İnşallah en kısa sürede bu afetin izlerini ortadan kaldırmak için devletimiz bütün kurumlarıyla, bütün arkadaşlarımızla olağanüstü bir gayret gösteriyorlar. Her zaman olduğu gibi yine kısa zamanda bu olayın da üstesinden gelerek vatandaşımızın eski, afet öncesi durumuna bir an önce döndürmek için inşallah seferberlik halinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Murgul ilçesinde kayıp olan şahsın 43 yaşındaki kamyon şoförü Serdar Yiğit olduğu ve arama çalışmalarının sabah erken saatlerinden itibaren tekrar başlayacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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