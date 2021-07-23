Selde sokak hayvanları boğulmaktan böyle kurtarıldı Artvin'in Arhavi ilçesinde dün yaşanan selde hayvan barınağının sular altında kalmasının ardından gönüllüler havyanları kurtarmak için yoğun çaba sarfetti

Rize ve Artvin sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar kapandı

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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Artvin'in Arhavi ilçesinde hayvan barınağı dün sel suları altında kaldı. Bazı hayvanlar telef olurken bazıları ise hayvan severler tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Arhavi'de meydana gelen sel, sokak hayvanlarını da vurdu. Kavak mahallesinde bulunan Nero Sokak Hayvanları Barınağı sel suları altında kaldı. Çok sayıda gönüllü mahsur kalan hayvanları bulunduğu yerden taşırken o görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

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