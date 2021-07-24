Trabzon’un Ortahisar Belediyesi’nden afet bölgesine destek

Trabzon’un Ortahisar İlçe Belediyesi aşırı yağışlar sonucu sel ve heyelan felaketi yaşayan Rize ve Artvin illerinde yapılan çalışmalara destek olmak için 25 kişilik ekiple, 5 arazöz gönderdi. Ekip yerleşim bölgelerine selle birlikte gelen çamurun sokak ve meydanlardan temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Gönderilen ekip özellikle sel ve heyelan nedeniyle işyeri ve konutlara dolan çamur ve balçığı temizliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaşanan doğal afetlerde yaraların sarılması için yerel yönetimlerin işbirliği ve dayanışmasının çok önemli olduğunu kaydetti. Gönderilen ekibin yerleşim bölgelerindeki konut ve işyerlerinin çamurdan temizlenmesi için çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirten Başkan Genç, “Maalesef, bölgemizdeki iklim şartlarından ve jeolojik yapıdan dolayı doğal afetler yaşıyoruz. Ben öncelikle yaşanan sel ve heyelan nedeniyle yaşamını yitiren vatadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Bölgemizin doğası gereği bu tür felaketler maalesef bizim Trabzonumuzda da Ortahisarımızda da yaşanıyor. Bu anlamda yerel yönetimlerin işbirliği, yardımlaşma ve dayanışması çok önemli. Zaten devletimiz yaraların sarılması için gerekli çalışmaları ve projeleri hızlı bir şekilde sürdürüyor. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak hem Rize’nin Güneysu ve Çayeli hem de Artvin Arhavi’de yaşanan afetten dolayı meydana gelen heyelan sonucu yaraları sarmak için devreye girdik. Özellikle yerleşim bölgelerinde oluşan yoğun çamur ve balçığın temizlenmesi noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sokak, cadde ve meydanların çamurdan temizlenenerek yıkanması ve eski haline getirilmesi için gayretli bir şekilde mücadele ediyorlar. Ev ve işyerlerine dolan çamur yığınlarının temizlenmesi için de planlı ve programlı bir şekilde diğer kamu kurumlarıyla koordineli olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz, oluşan yaraları hep birlikte sarıyoruz” diye konuştu.

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