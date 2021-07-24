Bakan Adil Karaismailoğlu Arhavi'de incelemelerini sürdürdü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel felaketinde yaraların bin an önce sarılması için sahadaki incelemelerini sürdürüyor.

Sel felaketinde etkilenen bölgede ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Oluşan hasarları kısa zamanda bertaraf ederek Artvinli vatandaşlarımıza emniyetli ve konforlu ulaşım hizmetini yeniden sunacağız" dedi.

Karaismailoğlu, Arhavi'deki incelemelerinin ardından selden etkilenen bir diğer ilçe olan ve kayıp bir kişinin arama çalışmalarının sürdüğü Murgul ilçesine geçti.

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