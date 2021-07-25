Meteoroloji uyardı, teyakkuzda bekleyen AFAD Rize ve Artvin'de olası can kayıplarının önüne geçti

AFAD’ın sel ve heyelan öncesi ekiplerini sevk ederek aldığı tedbirler Rize ve Artvin'in Arhavi ilçesinde olası can kayıplarının önüne geçti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Rize ve Artvin için sel riski uyarısında bulunmasının hemen ardından ekiplerini bölgeye göndererek hazırda beklettiği, böylelikle arama kurtarma çalışmalarına daha hızlı müdahale edilerek daha büyük facianın önüne geçildiği öğrenildi.

Rize ve Artvin’de yaşanan sel ve heyelan felaketinin yaraları sarılmaya devam ederken, meydana gelen sel ve heyelan öncesi alınan bir önlemin olası facianın nasıl önüne geçtiğini de gözler önüne serdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 13 Temmuz’da yapmış olduğu meteorolojik uyarının hemen ardından AFAD’ın Samsun Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünden 2 ekip ve 2 aracı Trabzon’a, Erzurum Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünden 2 ekip ve 2 aracı Rize’ye görevlendirdiği ortaya çıktı. Yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Temmuz tarihindeki uyarısının hemen ardından AFAD’ın benzer şekilde Rize ve Artvin’e 14 bölgeden 119 personel ve 43 ekip gönderdiği öğrenildi.



AFAD’ın hızlı müdahalesiyle 303 kişi tahliye edildi

Bölgede bekletilen afet ve acil durum arama kurtarma ekipleri, Rize’de meydana gelen selin ardından Çayeli Büyükköy beldesinde 7 farklı noktada 35 kişiyi, Güneysu ilçesinde 4 farklı noktada 20 kişiyi, Muradiye beldesinden 3 kişiyi, merkez Karayemişten 30 kişiyi, Ambarlık köyünden 15 kişiyi, olmak üzere toplam 103 kişiyi tahliye etti. 22 Temmuz’da yapılan meteorolojik uyarının ardından bölgede bekletilen ekipler ise Arhavi’de 200’ün üstünde vatandaşı tahliye etti. AFAD bölgede hazırda beklettiği ekipler sayesinde selin yaşandığı bölgelere daha hızlı müdahale etmeleri sağlanarak olası can kayıplarının önüne geçildi.

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