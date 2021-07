Afet bölgesindeki sahipsiz canlara sahip çıktılar

Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hayvan bakımevi yıkılan ilçedeki sahipsiz sokak hayvanları özel bir ekiple Trabzon’daki Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Artvin’in Arhavi ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından bakımevleri yıkılan sahipsiz hayvanlar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından koruma altına alındı. Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı uzman ekipler, olası bir afet durumunda kendini koruyamayacak durumda olan sakat ve ameliyatlı 15 sahipsiz canı Arhavi’den alarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi.

Arhavi’de sahipsiz hayvanlar için kurulan Nero Hayvan Bakımevi’nin yaşanan sel felaketinde yıkıldığını belirten Arhavi Belediye Başkan Yardımcısı Engin Erkan, “Yaşadığımız sel felaketi sürecince hayvan dostlarımızın da içini rahatlatacak bir şekilde bize yardım elini uzatan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu’na teşekkür ediyorum. 15 canımızı geçici bir süre de olsa Trabzon’daki barınağa teslim ediyoruz. DSİ raporlarında 100 yılda bir görülen yağış miktarı olarak adlandırılan bir yağışa maruz kaldı Arhavi. Bu süreçte barınağın bulunduğu bölüm tamamen sel altında kaldı. Vatandaşlarımızdan can kaybımızın olmamasına şükrediyoruz ancak hayvanların barınağında 5 canımızı kaybettik. Bize kapılarını açan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımıza saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Bize bu dar günümüzde uzatılan yardım elini unutmayacağız. İnşallah Trabzon’un hiçbir ilçesinde hiçbir mahallesinde böyle bir şey olmaz ancak şunun bilinmesini istiyorum Arhavi olarak her zaman orada olacağız” dedi.

Nero Hayvan Bakımevi kurucularından Gamze Topuz da yaptığı açıklamada, “Çok zor günler geçiriyoruz. Öncelikle Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu’na böylesine zor bir zamanda kapılarını bizlere açtığı ve hayvanlarımızın can güvenliklerini kontrol altına aldırdığı için çok teşekkür ediyorum. Herkese selam olsun iyi ki varsınız” şeklinde konuştu.



"Onlara çok iyi bakacağız"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Hiç merak etmeyin onlara çok iyi bakacağız Arhavi’de selden etkilenen dostlarımızı rehabilitasyon merkezimizde bir müddet misafir edeceğiz” ifadelerini kullandı.

