Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı (2)



SELDE TEYAKKUZDA BEKLEYEN AFAD, 303 KİŞİYİ KURTARDI

Rize ve Artvin´de yaşanan sel ve heyelan felaketinin yaraları sarılmaya devam ederken, afet öncesi alınan bir önlemin, olası facianın önüne geçtiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün Rize ve Artvin için sel riski uyarılarında bulunmasının hemen ardından, olası bir olumsuz durumda arama kurtarma çalışmalarına hızlı müdahale edebilmek için ekiplerini bölgeye göndererek hazır beklettiği ortaya çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün 13 Temmuz´da yaptığı uyarının hemen ardından AFAD, Samsun Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü´nden 2 ekip ve 2 aracı Trabzon´a, Erzurum Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü´nden 2 ekip ve 2 aracı Rize´ye görevlendirdi. Bölgede bekletilen ekipler, 14 Temmuz´da Rize´de meydana gelen selin ardından Çayeli Büyükköy beldesinde 7 farklı noktada 35 kişi, Güneysu ilçesinde 4 farklı noktada 20 kişi, Muradiye beldesinden 3 kişi, Karayemiş köyünde 30 kişi, Ambarlık köyünde de 15 kişi olmak üzere toplam 103 kişiyi tahliye etti.

Meteoroloji´nin 21 Temmuz tarihindeki uyarısının hemen ardından ise AFAD, benzer şekilde Rize ve Artvin´e 14 bölgeden 119 personel ve 43 ekip gönderdi. Bir gün sonra yaşanan selde ise 200 kişiyi tahliye edildi.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Arhavi Muhammet KAÇAR

2021-07-25 13:04:05



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