Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı (3)



KIZILAY BAŞKANI: 200'Ü AŞKIN KİŞİYLE ARHAVİ VE MURGUL'DA ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ

Artvin´in Arhavi ilçesine gelen Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türkiye afet müdahale planındaki vazifeleri çerçevesinde öncelikle gıda ve su temini konusunda sahada çalıştıklarını söyledi. Kınık, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçların karşılanması noktasında, şubelerimiz, gönüllülerimiz, çalışanlarımız sahada. 200'ü aşkın kişi 20 araçla Arhavi ve Murgul'da çalışma yürütüyoruz. Bir taraftan arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor O personellere de destek veriyoruz. Günlük yaklaşık 11 bin öğün kadar sıcak yemek çıkartıyoruz. Her gün TIR´larla ihtiyaç duyulan içme suyunu vatandaşlara ulaştırıyoruz. Afetin karşısında aciziz. Çok büyük bir afet olmuş riskli bir durum yaşanmış. Bir şekilde toparlanacak. Şu anda temizlik faaliyetleri devam ediyor. Biz de Kızılay olarak vatandaşlarımıza hem psiko-sosyal destek vermeye hem de günlük gıda ve su ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Sahada iyileştirme süreci devam ediyor. İnsanların afetten önceki güne dönebilmesi için çalışılıyor. Burada devletin bütün kurumları seferber olmuş durumda. Biz de milletimize hizmet ve devletimize destek için buradayız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Arhavi Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN

2021-07-25 14:16:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.