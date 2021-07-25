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Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı (4)

DHA

Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı (4)


SELDE MAHSUR KALAN ÇİFTİN ZORLU KURTULUŞU KAMERADA
Artvin´in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kapisre deresinin taşması sonucu Cumhuriyet Mahallesi´nde cadde ve sokaklar nehre dönüştü. Bu sırada zemin katı suyla dolan evde Mustafa ve Fatma Töngel çifti mahsur kaldı. Cama çıkan Mustafa Töngel komşulardan yardım istedi. Üst kattan sarkıtılan ipe tutunan Töngel, 1´inci katın balkonuna çıktı. Fatma Töngel de ardından aynı ipe tutunarak eşinin de yardımıyla yanına çıktı. Dehşeti yaşayan karı koca balkona çıktığında komşularına el salladı. O anlar, komşuları tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi.
KORKU DOLU O ANLARI ANLATTILAR
Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Mustafa Töngel, "Eşim beni arayıp evin önüne su gelmeye başladığını, sel olabileceğini, eve gelmemi söyledi. Ben eve geldiğimde diz seviyesinde su vardı. Mutfağın camı yarıya kadar su olmuştu. Evin her tarafı su dolmaya başlayınca panik yaptık kaçış yolu aramaya başladık. En son evin içerisindeki su seviyesi ile dışarıdaki su seviyesinin dolmasını bekledim ki camdan çıkabileyim. Çünkü kapı basınç ile bükülmüştü. Dışarıya hiçbir türlü çıkamıyorduk. En son çare yukarıdaki komşulardan ip attırmayı düşündüm. Komşularımız bize ip attılar. Ben de camı açarak evin içerisini su doldurdum ve kendimi yukarı çıkarttım. Eşimi de buradan beline ip bağlayarak yukarıya çıkarttım. Allah kimsenin başına vermesin. Canımıza kurtardık şükürler olsun" dedi.
`BİRBİRİMİZDEN HELALLİK ALDIK´
Fatma Töngel ise, "Annem beni arayıp bizim evin arkasından su geldiğini söyleyince gidip baktım ve biraz su geldiğini gördüm. Hemen çocuklarımı ikinci kata gönderdim. Sonra evin içerisine tekrar girdim, ben derenin bu kadar geleceğini düşünmediğim için elektronik cihazları kurtarayım dedim. Biz burayı başlarken sıfırdan başlamıştık şimdi yeniden sıfıra düştük. Taksitli eşyalarımız vardı, onları kurtarmak istedim. Eşim geldiğinde kapıyı açınca içeriye baya bir su girmişti, dönüşü olmayan bir yoldaydık biz zaten. Sonradan eşim kapıyı açmaya çalışınca açamadık. Biz burada ölüyoruz zannettik. Yakın çevrelerimizi arayıp helallik istedik. Birbirimizden helallik aldık. Ziynet eşyalarımız hep içeride kaldı. İple yukarıya çıkarken düşersem ölürüm çocuklarım da yetim kalır diye düşündüm. Komşularımız ip sarkıttı ilk önce eşim yukarıya çıktı. Sonra belime ip bağlayıp eşim de beni yukarıya çekti. Çok korktuk, öleceğiz zannettik, canımızı zor kurtardık. Daha önce böyle bir felaketi Kıyıcık´ta yaşamıştık başkaları kurtarmıştı, bu da iki oldu Allah beterinden korusun" diye konuştu.
`ALLAH´A ŞÜKÜR KURTARDIK´
Karı kocayı ip sarkıtarak kurtulmalarına yardımcı olan Ayla Altunbayrak da, "Sel gelip buraları almaya başlayınca binayı sardı. Çocukları bizdeydi zaten. Hatta ben Fâtma´ya `çıkın gelin´ dedim ama bir şeyleri kurtarmak istediler. Bir anda ne olduğunu anlamadık, merdivene indim. `Fatma´ diye seslendim, ses vermediler. Sonra diğer taraftan seslendim, yine ses vermediler. En son eşi camda görünce `ip salın bize´ dediler. Biz de yukarıdan ip salarak onları yukarıya çektik. Öyle kurtardık. Biz öldüler boğuldular zannettik. Allaha şükür ki kurtardık" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Arhavi Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN
2021-07-25 15:38:43

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