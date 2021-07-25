Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı (5)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı (5)

DHA

Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı (5)


BAKAN PAKDEMİRLİ: HER AFET BİZİM İÇİN BİR DERSTİR
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rize ve Artvin´de sel bölgesini helikopterle havadan inceledi, Artvin´in Arhavi ilçesine geldi. Ana amacın yaraların sarılması olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, "Gece saat 01.00 itibariyle Arhavi ilçemizin yüzde 70´ine içme suyu verilmeye başlandı. Artvin ve Rize´de çalışmalar yaptık. Tarım alanlarının üzerindeki hasar tespitleri, kapalı köy yollarıyla alakalı genel olarak bazı tespitler yaptık. Üst havzalarda bugüne kadar yaptığımız ve bundan sonra da yapmamız gereken çalışmalarla ilgili de havadan incelemelerde bulunduk. Her afet bizim için bir derstir, her afetten yeni yeni dersler çıkartılır. Sel tırmığı diyebileceğim, aynı tırmığa benzer derede akan çöpü tutan sistemler geliştirebileceğimize dair sabah yaptığımız toplantıda bir kanaat geliştirdik. Çok yakında sahada uygulamaya alacağız. Bölgede yaklaşık 700 milyon dolara varan bir yatırım seferberliği daha başlatıyoruz. Dünle bugün arasında büyük fark var. 1520 yıl öncesinde bir afetle uğraşırken, şimdi 3 afetle uğraşıyoruz. Türkiye çapındaki meteorolojik olaylar 2002 yılında 300 civarındayken, bugün 984 afetle uğraşmak durumundayız" dedi.
`SALI GÜNÜ ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ´
Salı günü için bölgeye yağış uyarısında bulunan Bakan Pakdemirli, "Salı günü için bir uyarıda bulunmak istiyorum. Özellikle bu bölgede Trabzon´dan tutun, Hopa´ya kadar 75 ile 150 kilogram yağış var. Bu yağış geçen hafta aldığımızın yağışların altında olabilir ama toprağın doygun olduğunu unutmayalım. Bundan dolayı bu yağışlar sel getirebilir. Salı gününden itibaren başta bölge halkı olmak üzere çok dikkatli olmamız gerekiyor" diye konuştu.
`DOĞAYA UYUMLU TARIM MODELİNE GEÇMEMİZ GEREKİYOR´
Alacakları çok tedbir olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, "Çaylık alanların kimyasal gübrelemedense organik gübreyle gübrelenmesi konusunda vatandaşları teşvik edecek çalışmalar olacak. Tarım sigortalarımız var, özellikle heyelan maksatlı bunların TARSİM sigortası kapsamında tüm çaylıklarda geçerli olması noktasında bundan sonrası için de çalışma başlattık. Çaylıklarda çaya alternatif fidan dikme konusunda da teşvik edeceğiz. Doğaya rağmen değil, doğaya uyumlu tarım modeline geçmemiz gerekiyor. Buradaki vatandaşımız çay üretime devam edecek, elbette buradan bir gelir sağlayacak. Bölgenin en önemli gelir kaynaklarından birisi ama koruma ve kullanma dengesine de sahip çıkmamız gerekiyor. Ekmek ve kazanç kapımızın sonumuz olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu bölgede mikro havza modeli getirmemiz noktasında hemfikiriz, özellikle sel ve taşkınlara neden olan unsurların ortadan kaldırılması ana amacımızdır. Salı günü hasar tespitleri bitecek, coğrafyaya selin verdiği toplam zarara baktığımız zaman çaylıklardaki zarar o kadar büyük görünmüyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Artvin Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN
2021-07-25 15:57:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı ...
Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı (4)
YEREL HABERLER Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı ...
Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı (3)
YEREL HABERLER Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı ...
The toll of the flood disaster in Artvin is heavy; 39 buildings were destroyed, 1,459 damaged
YEREL HABERLER The toll of the flood disaster in Artvin is heavy; 39 ...
Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı (2)
YEREL HABERLER Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı ...
Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı
YEREL HABERLER Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı ...
Afet bölgesindeki sahipsiz canlara sahip çıktılar
YEREL HABERLER Afet bölgesindeki sahipsiz canlara sahip çıktılar
Meteoroloji uyardı, teyakkuzda bekleyen AFAD Rize ve Artvin'de olası can kayıplarının önüne geçti
YEREL HABERLER Meteoroloji uyardı, teyakkuzda bekleyen AFAD Rize ve ...
Artvin'de sel seferberliği (4)
YEREL HABERLER Artvin'de sel seferberliği (4)
Artvin'de sel seferberliği (3)
YEREL HABERLER Artvin'de sel seferberliği (3)
Bakan Karaismailoğlu: "Oluşan hasarları kısa zamanda ortadan kaldıracağız"
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: "Oluşan hasarları kısa zamanda ...
Bakan Adil Karaismailoğlu Arhavi'de incelemelerini sürdürdü
YEREL HABERLER Bakan Adil Karaismailoğlu Arhavi'de incelemelerini ...
Artvin'de sel seferberliği (2)
YEREL HABERLER Artvin'de sel seferberliği (2)
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Arhavi'de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Arhavi'de ...
Trabzon’un Ortahisar Belediyesi’nden afet bölgesine destek
YEREL HABERLER Trabzon’un Ortahisar Belediyesi’nden afet bölgesine ...
Tarihi çifte köprüler sel ve afetlere meydan okuyor Osmanlı Döneminde 18. yüzyılda Artvin'in Arhavi ilçesinde yapılan çifte köprülerin sele dayanıklılığı böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Tarihi çifte köprüler sel ve afetlere meydan ...
Artvin'de sel seferberliği
YEREL HABERLER Artvin'de sel seferberliği
Bakan Pakdemirli: Vatandaşımız derelerden uzak durmanın yollarını arayacak
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Vatandaşımız derelerden uzak ...
Erdoğan: Küresel ısınmayla dünyadaki ilahi dengenin bozulmaya başladığını görüyoruz/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Erdoğan: Küresel ısınmayla dünyadaki ilahi dengenin ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz çok daha büyük felaketlerin altından kalktık” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Elazığ’da, Van’da burayla mukayese edilemeyecek felaketleri telafi ettik ve burayı haydi haydi hallederiz; Yeter ki cana gelmesin” “Güçlü Türkiye esnafını darda, yolda bırakmaz; Bunu böyle biliniz”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz çok daha büyük ...
Arhavi ilçe merkezinin tekrar göle dönmemesi için Kapisre Deresi’nde tahkimat çalışması yapılıyor Arhavi-Kavak Grup Köy yolunun yaklaşık 100 metresinin sel suları nedeniyle koptuğu gözlendi
YEREL HABERLER Arhavi ilçe merkezinin tekrar göle dönmemesi için ...
Selde sokak hayvanları boğulmaktan böyle kurtarıldı Artvin'in Arhavi ilçesinde dün yaşanan selde hayvan barınağının sular altında kalmasının ardından gönüllüler havyanları kurtarmak için yoğun çaba sarfetti
YEREL HABERLER Selde sokak hayvanları boğulmaktan böyle ...
Arhavi’de yaşanan sel afetinin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor Şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanların ardından Arhavi’nin her sokağında jandarma komandolar ve AFAD gönüllüleri temizlik çalışmalarında esnafa destek oluyor
YEREL HABERLER Arhavi’de yaşanan sel afetinin ardından temizlik ...
Floods left mud behind in Eastern Black Sea Region
YEREL HABERLER Floods left mud behind in Eastern Black Sea Region