Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı (6)

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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BAKAN SOYLU, MURGUL´DA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Murgul ilçesinde sele kapılarak kaybolan Serdar Yiğit'i arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede incelemelerde bulundu. AFAD, JAK ve AKUT ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Soylu, aile ile görüştü. Ekiplerin selin sürüklediği ağaç ve odunlarla kaplı Murgul Çayı'nda zorlu arama çalışmaları sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Artvin / Murgul Arzu ERBAŞ

2021-07-25 16:59:38



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