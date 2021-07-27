Rize ve Artvin´de beklenen yağış başladı (4)

PAK TİMLERİNDEN İLK GÖREV ARTVİN´DE
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan, Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü Polis Arama ve Kurtarma (PAK) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk saha görevine Artvin´de başladı. 1 şube müdürü, 3 komiser yardımcısı ve 45 polis memurundan oluşan ekip, Murgul ilçesindeki selde kaybolan Serdar Yiğit'i arama çalışmalarına destek verdi. PAK ekiplerinin yanı sıra Artvin, Elazığ, Bursa, İzmir'e bağlı su altı grup amirliklerinden görev bölgesinde 1 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 2 komiser yardımcısı, 19 polis memuru da arama çalışmalarına dahil oldu. Ekipler ve timler, sabah saatlerinde Murgul Baraj Göleti ile çevredeki su yatakları ve dere kenarlarında AFAD koordinesinde kayıp Yiğit aranıyor. DHA-Genel Türkiye-Artvin
2021-07-27 16:33:25
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