Rize ve Artvin´de beklenen yağış başladı (6)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize ve Artvin´de beklenen yağış başladı (6)

DHA

Rize ve Artvin´de beklenen yağış başladı (6)


'AFET OLARAK NİTELENDİREBİLECEĞİMİZ BİR YAĞIŞ DEĞİL'
Sel bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ekiplerin sahadaki çalışmalarını inceledi, yetkilerden bilgi aldı. Bakan Soylu, bölge için sel ve heyelan uyarısı içeren yağışın etkisini gösterdiği Artvin'in Arhavi ilçesinde, yağışlar ve yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Artvin ve Rize'de metrekareye 100 kilogramın altında bir yağış düştüğünü aktaran ve ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Soylu, "Dün itibarıyla, bugün ve yarın için bir yağış uyarısı meteorolojiden gelmişti. Bugün Rize Fındıklı'da, Artvin Arhavi ve Hopa'da 100 kilogramın altında bir yağış oldu. Bu bizim afet olarak nitelendirebileceğimiz bir yağış değil. Biz burada ufak dere taşması ile karşı karşıya kaldık. Özellikle ana dere değil; tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Kapisre Deresi'nde yırtılan yer 2 gün içerisinde tahkim edildi ve dere çok yükselmesine rağmen taşmasına fırsat verilmedi. Ancak yan derelerde maalesef bizim taşkınlarda da tespit ettiğimiz bir durum vardı; şehir içindeki kapalı dereler, özellikle bu tip yağışlarda ciddi risk oluşturuyor. Burada küçük bir dere olmasına rağmen bir risk oluşturdu ve maalesef duvarı yıktı, attı ve önemli bir alanı su bastı. Burada üzeri kapalı derenin üzerinin açılmasına karar verdik. Çünkü aynı alana 4-5 kere, aynı yöntemle su basmış. Bu artık sürdürülebilir bir durum değildir" dedi.
'YUKARILARDA KUŞATMALAR YAPILACAK'
Sahada 444 araç ve 1500 personelin çalıştığını kaydeden Bakan Soylu, "Muhakkak yukarılarda bir takıp kuşaklamalar yapılacak, aşağıda da birtakım tedbirler alınacak. Bizim artık şehir içlerinde üzerindeki kapalı alandan istifade edebilmek için, yol olarak, burada pazar yeri olarak istifade edebilmek için, bunları artık devam ettirmemiz, bundan sonraki riskleri yönetmemiz açısından mümkün değildir. Burada hem sağlıklı, aynı zamanda güvenilir, şehrin peyzajına da katkı sağlayacak bir güzelliği oluşturan Güneysu'da yaptığımız bir proje gibi burada bir proje yapılacak. Burada şu andan 444 araç çalışıyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelmiş tüm kurumlarımızla birlikte bunun yanı sıra 1500 personel görev yapıyor. Hangi evleri su basmışsa oralarda su seviyeleri düşürülüyor" diye konuştu.
'ARHAVİ´NİN TEMİZLİĞİ YÜZDE 95 ORANINDA BİTTİ'
Aramakurtarma çalışmalarının hem Murgul´da hem Rize´de devam ettiğini ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:
"Kaybolan 3 vatandaşımız vardı. Bugün Murgul´daki çalışmalarımız devam etti. Rize Güneysu´daki çalışmalarımız, dere yataklarında, yağmur şiddetli olabilecek vesilesiyle kısmen durdu. 107´si dalgıç olmak üzere 200´ün üzerinde personel var. Arhavi´nin temizliği yüzde 95 oranında bitti. Esnafımızın, işletmelerin zararları, araç hasarları, eşya zararları çevresinde Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla belli bir seviyeye geldi. Yaklaşık 300´ün üzerinde işletme burada çalışamaz duruma geldi. Kimisinin 40 yıllık birikimleri yok oldu. Su basınca sadece binaları su almıyor, milli servet de maalesef ortadan kayboluyor. Bizim görevimiz onları da ayağa kaldırabilmek. Sigortalı olanlar vardı, sigorta şirketleri de bu konuda oldukça duyarlı davranıyor. Hasar tespiti yapan ekiplerimiz de canhıraş bir çalışma ortaya koydular. Arhavi halkına da minnettarız. Afet olmasını istemeyiz, bütün tedbirleri alıyoruz. DSİ´nin bugüne kadar yapmış olduğu tahkimatlar eğer yapılmamış olsaydı belki de çok büyük can kayıpları ve hasarlarla karşı karşıya kalacaktık. Bundan sonraki tedbirler için de değerlendirmeler yapıldı. Mesela kapalı derelerin açılması da bu değerlendirmelerden biridir. Devlet, tedbir alacak, vatandaşlarımız da tedbirli ve temkinli olacak."
'85 MİLYONLUK BİR HASAR GERÇEKLEŞTİ'
Bakan Soylu, "Yetişmiş elamanımız var, imkanımız ve kaynağımız da var. Devletimiz güçlü ve bunların üstesinden gelebilecek kabiliyete sahip. Sosyal medyada `çok büyük bir sel oldu´ deniliyor. Evet, bir dere taştı ama ana dere değil, bir ara dere taştı. Onunla ilgili de ekiplerimiz akan yerleri kestiler, şimdi de pompalarla beraber temizlikleri yapıyorlar. 15 gün içerisinde vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecek, hatta birçoğunun ödemelerine de başlandı. Mesela eşya hasarlarının yaklaşık 70´i vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Araç hasarlarıyla ilgili de bir yöntem izledik. Vatandaşlarımız `araçlarımız pert oldu, gitti´ dedi ama tamircilere götürülünce onların masrafları çıktı, onların masraflarını karşılayacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Olaya sadece hasar tespiti olarak bakmıyoruz, o işletmeler bizim milli servetimizdir ve ayağa kalkmak zorunda. Şu ana kadar toplam burada eşya, iş yeri ve araç noktasında 85 milyonluk bir hasar gerçekleşti. Alt yapı, üst yapı hasarları bunun içinde yok. 2 hane gitti, onlarla ilgili de gerekli görüşmeler yapıldı ve mağduriyetleri çok yakında giderilecek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Arhavi ARTVİN, (DHA)
2021-07-27 20:29:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize ve Artvin´de beklenen yağış başladı (5)
YEREL HABERLER Rize ve Artvin´de beklenen yağış başladı (5)
Beklenen şiddetli yağışın ardından Arhavi ilçe merkezinde sokaklar yine göle döndü 24 Temmuz'da ilçede yaşanan dere ve su baskınları bu kez yaşanmazken, açılan rögarlar ile birlikte sokaklardaki su seviyesi düştü, büyük bir olumsuz durum yaşanmadı
YEREL HABERLER Beklenen şiddetli yağışın ardından Arhavi ilçe ...
Rize ve Artvin´de beklenen yağış başladı (4)
YEREL HABERLER Rize ve Artvin´de beklenen yağış başladı (4)
Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerinin ilk görev yeri Artvin'de sel bölgesi oldu
YEREL HABERLER Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerinin ilk görev yeri ...
Selde ürünleri zarar gören işletme sahibi ev tekstil ürünlerini yarı fiyatına satışa çıkardı, izdiham yaşandı
YEREL HABERLER Selde ürünleri zarar gören işletme sahibi ev tekstil ...
Arhavi’de selin ilk gününde botla kurtarılan şahıs yaşadığı o anları gözyaşlarıyla anlattı
YEREL HABERLER Arhavi’de selin ilk gününde botla kurtarılan şahıs ...
Arhavi’de selin ilk anlarında göle dönmüş caddede bir şahsın yaşadığı yaşam mücadelesi selin boyutunu bir kere daha gözler önüne serdi “Boğuluyorum” feryadı ile yardım isteyen şahsın imdadına botu ile sel sularında dolaşan bir genç yetişti
YEREL HABERLER Arhavi’de selin ilk anlarında göle dönmüş caddede bir ...
Rize ve Artvin´de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor (3)
YEREL HABERLER Rize ve Artvin´de selin izleri siliniyor, kayıp 3 ...
Rize ve Artvin´de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Rize ve Artvin´de selin izleri siliniyor, kayıp 3 ...
Evleri suyla dolan çift komşularının uzattığı ip yardımıyla hayata tutundu
YEREL HABERLER Evleri suyla dolan çift komşularının uzattığı ip ...
Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı (6)
YEREL HABERLER Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı ...
Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı ...
Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı (5)
YEREL HABERLER Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı ...
Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı (4)
YEREL HABERLER Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı ...
Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı (3)
YEREL HABERLER Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı ...
The toll of the flood disaster in Artvin is heavy; 39 buildings were destroyed, 1,459 damaged
YEREL HABERLER The toll of the flood disaster in Artvin is heavy; 39 ...
Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı (2)
YEREL HABERLER Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı ...
Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı
YEREL HABERLER Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı ...
Afet bölgesindeki sahipsiz canlara sahip çıktılar
YEREL HABERLER Afet bölgesindeki sahipsiz canlara sahip çıktılar
Meteoroloji uyardı, teyakkuzda bekleyen AFAD Rize ve Artvin'de olası can kayıplarının önüne geçti
YEREL HABERLER Meteoroloji uyardı, teyakkuzda bekleyen AFAD Rize ve ...