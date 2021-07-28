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Artvin´in Murgul ilçesinde, 22 Temmuz´da meydana gelen selde kaybolan Serdar Yiğit´in cansız bedenine kaybolduğu yerden 10 kilometre aşağıda dere yatağında bulundu.DHA-Flaş Haber Türkiye-Artvin

2021-07-28 13:34:38



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