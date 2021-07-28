Artvin’de kaybolan Serdar Yiğit’in cansız bedenine ulaşıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin’de kaybolan Serdar Yiğit’in cansız bedenine ulaşıldı

İHA

Artvin’de kaybolan Serdar Yiğit’in cansız bedenine ulaşıldı

Artvin’de 6 gün önce meydana gelen heyelanda sel sularına kapılan Serdar Yiğit’in cansız bedenine ulaşıldı.
22 Temmuz’da Artvin’in Mugrul ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda 42 yaşındaki Serdar Yiğit, şoförü olduğu kamyona hafriyat almak için sırada beklediği esnada yol çökünce sel sularına kapılarak gözden kayboldu. 6 gündür Murgul Deresi'nde süren arama çalışmaları neticesinde Yiğit, derede kaybolduğu noktadan 8 kilometre aşağıda bulundu. Serdar Yiğit’in Ayşe Yıldım ile nişanlı olduğu, eylül ayında dünyaevine gireceği, evini ve eşyalarını alıp tüm hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
AFAD, Kızılay görevlileri ve çevik kuvvet polisi selzede çocuklarla oyunlar oynayarak moral verdiler
YEREL HABERLER AFAD, Kızılay görevlileri ve çevik kuvvet polisi ...
Rize ve Artvin´de beklenen yağış başladı (6)
YEREL HABERLER Rize ve Artvin´de beklenen yağış başladı (6)
Rize ve Artvin´de beklenen yağış başladı (5)
YEREL HABERLER Rize ve Artvin´de beklenen yağış başladı (5)
Beklenen şiddetli yağışın ardından Arhavi ilçe merkezinde sokaklar yine göle döndü 24 Temmuz'da ilçede yaşanan dere ve su baskınları bu kez yaşanmazken, açılan rögarlar ile birlikte sokaklardaki su seviyesi düştü, büyük bir olumsuz durum yaşanmadı
YEREL HABERLER Beklenen şiddetli yağışın ardından Arhavi ilçe ...
Rize ve Artvin´de beklenen yağış başladı (4)
YEREL HABERLER Rize ve Artvin´de beklenen yağış başladı (4)
Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerinin ilk görev yeri Artvin'de sel bölgesi oldu
YEREL HABERLER Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerinin ilk görev yeri ...
Selde ürünleri zarar gören işletme sahibi ev tekstil ürünlerini yarı fiyatına satışa çıkardı, izdiham yaşandı
YEREL HABERLER Selde ürünleri zarar gören işletme sahibi ev tekstil ...
Arhavi’de selin ilk gününde botla kurtarılan şahıs yaşadığı o anları gözyaşlarıyla anlattı
YEREL HABERLER Arhavi’de selin ilk gününde botla kurtarılan şahıs ...
Arhavi’de selin ilk anlarında göle dönmüş caddede bir şahsın yaşadığı yaşam mücadelesi selin boyutunu bir kere daha gözler önüne serdi “Boğuluyorum” feryadı ile yardım isteyen şahsın imdadına botu ile sel sularında dolaşan bir genç yetişti
YEREL HABERLER Arhavi’de selin ilk anlarında göle dönmüş caddede bir ...
Rize ve Artvin´de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor (3)
YEREL HABERLER Rize ve Artvin´de selin izleri siliniyor, kayıp 3 ...
Rize ve Artvin´de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Rize ve Artvin´de selin izleri siliniyor, kayıp 3 ...
Evleri suyla dolan çift komşularının uzattığı ip yardımıyla hayata tutundu
YEREL HABERLER Evleri suyla dolan çift komşularının uzattığı ip ...