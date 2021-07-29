Arhavi'de sel temizliğine katılan komandolar, alkışlarla uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arhavi'de sel temizliğine katılan komandolar, alkışlarla uğurlandı

DHA

Arhavi'de sel temizliğine katılan komandolar, alkışlarla uğurlandı


Arzu ERBAŞEmirhan PEHLİVANRukiye MEYVECİ/ ARHAVİ (Artvin), (DHA)RİZE ve Artvin'de 7 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu, 50´ye yakın yapının yıkıldığı, 1500´e yakın yapının ağır hasar aldığı, altyapı ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel ile heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. Arhavi'de cadde ve sokaklar balçıktan arındırılırken, temizlik çalışmalarına katılan yaklaşık 500 komando, ilçeden Türk bayrakları ve alkışlar eşliğinde ayrıldı.
Doğu Karadeniz´de, Rize´de 14 Temmuz´da 7 saatte metrekareye düşen 220 kilogramlık yağışının ardından sel ve heyelanlar meydana geldi, 6 kişi yaşamını yitirdi, sele kapılan 2 kişi kayboldu. Artvin'de de 22 Temmuz´da metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel, taşkın ve heyelanlar oldu. Murgul ilçesinde sele kapılan Serdar Yiğit´in 6 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Arhavi´de kaya tahkimatının yıkılmasıyla Kapisre Deresi, ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalan 303 kişi, ekiplerce botlarla kurtarıldı, 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede altyapı ve üstyapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve kara yolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları hasar gördü.
CADDELER TEMİZLENDİ, ASKERLER ALKIŞLARLA UĞURLANDI
Sel afetinin vurduğu Arhavi'de yapılan hasar tespit çalışmaları ile 10 bina, 9 konut, 18 bağımsız bölüm ile 2 ahır yıkıldı, 6 bina, 3 ev ve 9 bağımsız bölüm ağır hasar gördü. 253 bina, 1144 bağımsız bölüm ile 44 konut ise sel ve heyelanlardan etkilenerek hasar aldı. Arhavi´de balçık dolan ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda başlatılan hummalı temizlik çalışmaları tamamlandı. Çok sayıda ekibin görev aldığı cadde ve sokaklar balçıktan arındırıldı. Selde temizlik çalışmalarına katılan çevre illerden gelen yaklaşık 500 komando bugün ilçeden ayrıldı. Ellerinde Türk bayrakları ile ilçede toplananlar, cadde ve sokakların temizlenmesinde büyük çaba harcayan askerleri alkışlarla uğurladı. Artvin Valisi Yılmaz Doruk da askerlerin uğurlanmasına eşlik etti.
`HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN´
İş yerini temizleyen Bayram Taş, "Selden geriye kalanları kurtarmaya çalışıyoruz. Bu caddeler hiç bu kadar sessiz olmamıştı. Bir an önce bu kabusu unutmak istiyoruz. Devletimize de teşekkür ediyoruz. Ekipler bize çok yardımcı oldular" dedi.
Emine Saygılık ise "Çok büyük sel yaşadık. Çok korktuk. Bu korkuyu üzerimizden atamadık. Bir taraftan da iş yerimizi kurtarabilmek için uğraşıyoruz. Hepimize geçmiş olsun. Arhavi çok büyük korku atlattı" diye konuştu.  
RİZE´DE KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR
Öte yandan Rize'nin Güneysu ilçesinde sele kapılan Hasan Arıcı ve Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalarak kaybolan Batuhan Delihasan´ı arama çalışmaları sürüyor. Dalgıçlar, derede akıntıya rağmen her taşın altını arıyor. Ekipler, iz takip köpeklerinin de eşlik ettiği çalışmalarla bölgede kayıplardan ize ulaşmaya çalışıyor.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Arhavi Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN-Rukiye MEYVECİ
2021-07-29 13:13:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arhavi’deki 1 haftalık sel görevi sona eren komandolar birliklerine uğurlandı Dağları terörden Arhavi’yi çamurdan temizleyen komandolar ilçeden ayrıldı
YEREL HABERLER Arhavi’deki 1 haftalık sel görevi sona eren ...
Artvin'de, selde kaybolan kişinin 6 gün sonra cesedine ulaşıldı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Artvin'de, selde kaybolan kişinin 6 gün sonra ...
Selde hayatını kaybeden Serdar Yiğit son yolculuğuna uğurlandı Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı
YEREL HABERLER Selde hayatını kaybeden Serdar Yiğit son yolculuğuna ...
Artvin'de, selde kaybolan kişinin 6 gün sonra cesedine ulaşıldı (2)
YEREL HABERLER Artvin'de, selde kaybolan kişinin 6 gün sonra ...
Soylu: Memleket zor dönemdeyken Pakistan ve Afganistanlı kardeşlerimiz bileziklerini gönderdi
YEREL HABERLER Soylu: Memleket zor dönemdeyken Pakistan ve ...
Artvin'de, selde kaybolan kişinin 6 gün sonra cesedine ulaşıldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Artvin'de, selde kaybolan kişinin 6 gün sonra ...
Artvin'de, selde kaybolan kişinin 6 gün sonra cesedine ulaşıldı
YEREL HABERLER Artvin'de, selde kaybolan kişinin 6 gün ...
Artvin’de kaybolan Serdar Yiğit’in cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Artvin’de kaybolan Serdar Yiğit’in cansız bedenine ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
AFAD, Kızılay görevlileri ve çevik kuvvet polisi selzede çocuklarla oyunlar oynayarak moral verdiler
YEREL HABERLER AFAD, Kızılay görevlileri ve çevik kuvvet polisi ...
Rize ve Artvin´de beklenen yağış başladı (6)
YEREL HABERLER Rize ve Artvin´de beklenen yağış başladı (6)
Rize ve Artvin´de beklenen yağış başladı (5)
YEREL HABERLER Rize ve Artvin´de beklenen yağış başladı (5)
Beklenen şiddetli yağışın ardından Arhavi ilçe merkezinde sokaklar yine göle döndü 24 Temmuz'da ilçede yaşanan dere ve su baskınları bu kez yaşanmazken, açılan rögarlar ile birlikte sokaklardaki su seviyesi düştü, büyük bir olumsuz durum yaşanmadı
YEREL HABERLER Beklenen şiddetli yağışın ardından Arhavi ilçe ...
Rize ve Artvin´de beklenen yağış başladı (4)
YEREL HABERLER Rize ve Artvin´de beklenen yağış başladı (4)
Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerinin ilk görev yeri Artvin'de sel bölgesi oldu
YEREL HABERLER Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerinin ilk görev yeri ...
Selde ürünleri zarar gören işletme sahibi ev tekstil ürünlerini yarı fiyatına satışa çıkardı, izdiham yaşandı
YEREL HABERLER Selde ürünleri zarar gören işletme sahibi ev tekstil ...
Arhavi’de selin ilk gününde botla kurtarılan şahıs yaşadığı o anları gözyaşlarıyla anlattı
YEREL HABERLER Arhavi’de selin ilk gününde botla kurtarılan şahıs ...
Arhavi’de selin ilk anlarında göle dönmüş caddede bir şahsın yaşadığı yaşam mücadelesi selin boyutunu bir kere daha gözler önüne serdi “Boğuluyorum” feryadı ile yardım isteyen şahsın imdadına botu ile sel sularında dolaşan bir genç yetişti
YEREL HABERLER Arhavi’de selin ilk anlarında göle dönmüş caddede bir ...