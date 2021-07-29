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Bakan Yanık: Bakanlığımız devletin şefkat yüzünü de teşkil ediyor

DHA

Bakan Yanık: Bakanlığımız devletin şefkat yüzünü de teşkil ediyor


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİEmirhan PEHLİVAN/RİZE, (DHA)AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bizim bakanlığımız bir nevi devletin şefkat yüzünü de teşkil ediyor. O bakımdan hem psikososyal destek hem de ihtiyaçlar noktasında elden gelen tüm desteği verdik ve vermeye de devam edeceğiz" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Artvin´in selden etkilenen Arhavi ilçesinde incelemelerde bulundu. Afet Koordinasyon Merkezi´ni ziyaret eden Bakan Yanık, Vali Yılmaz Doruk´dan bilgi aldı. Sel bölgelerinde incelemelerde bulunan Bakan Yanık, ardından Rize´nin Güneysu ilçesine geçti, hasar gören alanları inceledi. Vali Kemal Çeber´den bilgi alan Bakan Yanık, açıklamalarda bulundu.
Karadeniz´de bir sel felaketi yaşandığını, Akdeniz´de ise yangınlar olduğunu hatırlatan Bakan Yanık, "Rize´deki sel felaketinin ilk gününden beri bakanlık olarak sahadayız. Ekiplerimiz, destek ihtiyacı olan vatandaşlarımıza desteklerini sağlıyor. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına hasar tespitlerini beklemeden 1 milyon lira Rize, 5 milyon lira Arhavi için nakit transferleri hemen gerçekleştirdik. Hasar tespitlerine müteakip daha büyük desteklerimizi sağlayacağız. Rize´de 6 can kaybımız, 2 de kaybımız var. Artvin´in Murgul ilçesinde de 1 can kaybımız var. Arhavi´de hasar var ama can kaybı çok şükür vefat yok. Vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah´tan rahmet diliyorum. Yoğun yağışlar ve kısmen heyelan, Karadeniz Bölgesi´nin bir gerçeğidir. Maalesef bunu da dönem dönem yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bunların önüne geçecek çalışmalar yapılacak" dedi.
`BAKANLIĞIMIZ BİR NEVİ DEVLETİN ŞEFKAT YÜZÜNÜ TEŞKİL EDİYOR´
Hükümetin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduğunu ifade eden Bakan Yanık, "Yaralar çok kısa sürede sarılmaya başlandı, birkaç gün içinde en azından afetin sonuçları ortadan kaldırılmaya başlandı. Bundan sonraki süreçte vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek noktasında desteklerimizi sağlayacağız. Çalışmaları da organizeli şekilde takip ediyoruz. Bizim bakanlığımız bir nevi devletin şefkat yüzünü de teşkil ediyor. O bakımdan hem psikososyal destek hem de ihtiyaçlar noktasında elden gelen tüm desteği verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Arhavi´de bir vatandaşımız şöyle bir cümle kurdu, `Ben ilk kez bu kadar yılda devletin varlığını bu kadar bütün hücrelerimde hissettim.´ Bizim amacımız, bu tür felaketlerde etkilenen her vatandaşımıza bu cümleyi kurdurmaktır. Almanya´da bir sel felaketi oldu. Aradaki farkı görmek için o yayınlanan video kesitlerine kısacık bakmak yeterlidir. Bundan sonraki süreçte bu tecrübeler bize yeni felaketleri önleme bilgisini de vermiş olacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Arhavi Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN-Rukiye MEYVECİ
2021-07-29 15:35:53

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